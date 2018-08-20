В Барнауле сняли с должности священника, который оправдывал «экстремистов»

Микушин возглавлял отдел по работе с молодежью местной епархии. «Теперь он просто священник. Как-то так», — написала Мария в своем микроблоге. Батюшка по-прежнему ведет службы, курирует Иверский храм и часовню святой Татьяны у АлтГТУ. По данным Марии, священнослужителя «понизили», потому что он не согласовал свои действия и высказывания с владыкой.
В комментариях altapress.ru Микушин говорил, что просмотренные картинки его чувств не задели. «Ну балуются дети — хоть они и совершеннолетние, но все равно еще совсем юные. Наверное, не до конца осознают последствия своих поступков», — говорил иерей.
На пикете 15 августа священник повторил, что его не оскорбили картинки ребят, и что не стоит их за это жестоко наказывать. «Христа возмущали фарисеи, лицемеры, торговцы в храмах. Про репосты и оскорбление чувств в Священном Писании ничего не сказано», — заявил иерей.
Спустя несколько дней на своей странице в «ВКонтакте» Микушин оставил запись, слегка корректирующие его первоначальные заявления. Сейчас эта запись удалена.
19 августа 2018 г.
23-летнюю Марию Мотузную обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети «ВКонтакте». Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.