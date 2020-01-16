Священник РПЦ поддержал феминистку из Барнаула, сменившую отчество на матчество

Напомним, Анастасия из Барнаула поменяла свое отчество и вместо Александровны стала Анновной. Девушка пояснила, что не хочет носить «печать» родителя, которого не видела ни разу в жизни.

Бабкин отметил, что не знает всех деталей, но, по его словам, матчество или матронимы становятся все популярнее. Также он поддержал решения, подобные тому, которое приняла Анастасия.

«Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?» — задался вопросом священник.

Он также отметил, что по Семейному кодексу отчество дается по имени отца или записывают имя другого родственника мужского пола. Но если это мужчина.

«Женщины идут на хитрость, давая матчество в честь, якобы, мужских имен. Например, мама Юля говорит, что „Юльевна“ от Юлия. Все же знают Юлия Гусмана. Это вполне естественный результат разрушения института семьи… проблему давно пора решать на государственном уровне. Так называемый „гражданский брак“ удобен мужчине, не желающему брать на себя ответственность за любимую», — пояснил Бабкин.

Феминистка. twitter.com/6hB30emuQl5dtL6.

Священник подчеркнул, что для него матчество и матроним — это женский сигнал о помощи.

«Мужчины, любите не на словах! В детстве мы играли в любовь в песочнице, строили дом и гараж. Пора, наконец, мужчине вырасти и брать на себя ответственность, построив настоящую Семью», — дал рекомендации Бабкин.

При этом он усомнился, что мужчина может быть мужчиной, если говорит женщине, что любит ее, а замуж не зовет.