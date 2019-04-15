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Жизнь

Священники в России оказались богаче чиновников

Священнослужители РПЦ получают в несколько раз больше госслужащих. О доходах духовников написал businessman.ru. Самые скромные зарплаты начинаются от 35 тысяч рублей.

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Михаил Хаустов.

По данным издания, настоятель храма в Москве получает от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Зарплата рядового священника варьируется от 60 до 80 тысяч рублей.

В регионах, согласно источнику, зарплаты священников составляют от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий батюшка зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты госслужащих гораздо ниже. Например, в Алтайском крае в органах исполнительной власти чиновники получали в среднем 42,2 тыс. рублей (по данным Росстата за 2018 год).

Средняя заработная по Алтайскому краю, по данным Алтайкрастата, в январе 2019 года составила 23,9 тыс. рублей.

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