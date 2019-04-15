Священники в России оказались богаче чиновников

По данным издания, настоятель храма в Москве получает от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Зарплата рядового священника варьируется от 60 до 80 тысяч рублей.
В регионах, согласно источнику, зарплаты священников составляют от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий батюшка зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.
Зарплаты госслужащих гораздо ниже. Например, в Алтайском крае в органах исполнительной власти чиновники получали в среднем 42,2 тыс. рублей (по данным Росстата за 2018 год).
Средняя заработная по Алтайскому краю, по данным Алтайкрастата, в январе 2019 года составила 23,9 тыс. рублей.