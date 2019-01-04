Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 января -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
34

Святая Анастасия Узорешительница: что нельзя делать в Настасьин день

4 января в церковном календаре — день памяти святой Анастасии Узорешительницы. В народе этот праздник прозвали Настасьин день. Рассказываем, что по церковным правилам и народным поверьям нельзя делать 4 января 2019 года.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0

Кто такая святая Анастасия Узорешительница?

Великомученица Анастасия пострадала в гонениях на христиан императора Диоклетиана, сообщает «Фома». Она посещала римские тюрьмы и помогала заключенным христианам. Святая Анастасия побывала в Греции и Македонии: везде она облегчала страдания узников-христиан и укрепляла их веру. Ее схватили, пытали и приговорили к сожжению на костре.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Византийская икона 15 века
Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Византийская икона 15 века
days.pravoslavie.ru

Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы?

  • 4 января 2019 идет Рождественский пост. Тем, кто его соблюдает, нельзя есть яйца, рыбу, мясные и молочные продукты.
  • Нельзя злословить, ругаться, ссориться с окружающими.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник).
  • Вопреки распространенному мнению, в православной церкви нет запрета на работу, шитье или уборку в праздники. Нужно по возможности сходить в храм на службу и помолиться. Если в праздник вы вынуждены работать, это не будет грехом.
  • Нельзя увлекаться гаданиями, магией, оккультизмом и различными суевериями (православная церковь в принципе не одобряет эти занятия).
Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Настасьин день: народные приметы на 4 января 2019

  • Если 4 января с крыш свисает много сосулек, грядущий год будет урожайным.
  • В Настасьин день в реке стало меньше воды — лето будет засушливым, а у рыбаков не будет улова.
  • 4 января облака плывут против ветра — значит, надо ждать снегопад.
  • Говорят, что в Настастьин день нельзя бить животных. По народным поверьям, нарушившего это правило настигнут болезни, пишет u-f.ru.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость