Святая Анастасия Узорешительница: что нельзя делать в Настасьин день

4 января в церковном календаре — день памяти святой Анастасии Узорешительницы. В народе этот праздник прозвали Настасьин день. Рассказываем, что по церковным правилам и народным поверьям нельзя делать 4 января 2019 года.

Кто такая святая Анастасия Узорешительница?

Великомученица Анастасия пострадала в гонениях на христиан императора Диоклетиана, сообщает «Фома». Она посещала римские тюрьмы и помогала заключенным христианам. Святая Анастасия побывала в Греции и Македонии: везде она облегчала страдания узников-христиан и укрепляла их веру. Ее схватили, пытали и приговорили к сожжению на костре.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Византийская икона 15 века days.pravoslavie.ru

Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы?

4 января 2019 идет Рождественский пост. Тем , кто его соблюдает , нельзя есть яйца , рыбу , мясные и молочные продукты.

кто его соблюдает нельзя есть яйца рыбу мясные и молочные продукты. Нельзя злословить , ругаться , ссориться с окружающими.

ругаться ссориться с окружающими. Нельзя злоупотреблять алкоголем ( как и в любой православный праздник).

как и в любой православный праздник). Вопреки распространенному мнению , в православной церкви нет запрета на работу , шитье или уборку в праздники. Нужно по возможности сходить в храм на службу и помолиться. Если в праздник вы вынуждены работать , это не будет грехом.

в православной церкви нет запрета на работу шитье или уборку в праздники. Нужно по возможности сходить в храм на службу и помолиться. Если в праздник вы вынуждены работать это не будет грехом. Нельзя увлекаться гаданиями , магией , оккультизмом и различными суевериями ( православная церковь в принципе не одобряет эти занятия).

Церковь. Религия. СС0

Настасьин день: народные приметы на 4 января 2019