Святая Анастасия Узорешительница: что нельзя делать в Настасьин день

Кто такая святая Анастасия Узорешительница?
Великомученица Анастасия пострадала в гонениях на христиан императора Диоклетиана, сообщает «Фома». Она посещала римские тюрьмы и помогала заключенным христианам. Святая Анастасия побывала в Греции и Македонии: везде она облегчала страдания узников-христиан и укрепляла их веру. Ее схватили, пытали и приговорили к сожжению на костре.
Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Византийская икона 15 века
days.pravoslavie.ru
Что нельзя делать в день Анастасии Узорешительницы?
- 4 января 2019 идет Рождественский пост. Тем, кто его соблюдает, нельзя есть яйца, рыбу, мясные и молочные продукты.
- Нельзя злословить, ругаться, ссориться с окружающими.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник).
- Вопреки распространенному мнению, в православной церкви нет запрета на работу, шитье или уборку в праздники. Нужно по возможности сходить в храм на службу и помолиться. Если в праздник вы вынуждены работать, это не будет грехом.
- Нельзя увлекаться гаданиями, магией, оккультизмом и различными суевериями (православная церковь в принципе не одобряет эти занятия).
Церковь. Религия.
СС0
Настасьин день: народные приметы на 4 января 2019
- Если 4 января с крыш свисает много сосулек, грядущий год будет урожайным.
- В Настасьин день в реке стало меньше воды — лето будет засушливым, а у рыбаков не будет улова.
- 4 января облака плывут против ветра — значит, надо ждать снегопад.
- Говорят, что в Настастьин день нельзя бить животных. По народным поверьям, нарушившего это правило настигнут болезни, пишет u-f.ru.