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21 марта
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Жизнь

Сжигание магнитных полей: резко возросла солнечная активность

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.

Солнце.
Солнце.
СС0

20 и 21 марта ученые зафиксировали три вспышки класса С (где, А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная).

«Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)», — сообщили в лаборатории.

Происходящее не связано с началом 25-го цикла солнечной активности, который длится около 11 лет, отметили ученые, пишет РИА Новости. Исследователи объяснили эти вспышки сжиганием «топлива» предыдущего периода.

«Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией», — пояснила лаборатория.

Между тем для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума (пришелся на 2012 год).

«Спящее» светило

Недавно астрономы заявили, что солнце «уснуло» и ведет себя аномально неактивно.

В конце февраля астрономы отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солнце «уснуло» и до сих пор «не просыпается».

Месяц назад Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.

Лето. Женщина. Солнце.
Лето. Женщина. Солнце.
СС0
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