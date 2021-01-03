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Жизнь

Тачка на прокачку. В новом году станет гораздо сложнее узаконить тюнинг автомобиля

Российским любителям изменить свой автомобиль станет значительно сложнее узаконить полученные автошедевры. С 1 февраля 2021 года в России нельзя будет получить разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре. Об этом рассказали обозреватели «Дрома».

Русский тюнинг на грани фантастики.
Русский тюнинг на грани фантастики.
anews.com

На сайте поясняют, что в добавок ко всему, будет запрещена дистанционная экспертиза по предоставленным автовладельцем фотографиям.

Поправки, регулирующие вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, а именно техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» были приняты еще весной 2019 года (Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2019 года № 413).

Русский тюнинг на грани фантастики.
Русский тюнинг на грани фантастики.
anews.com

Обновленные правила проверки тюнинга прописаны в ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, но их перенесли ровно на год, а затем — на 1 февраля 2021-го.

Русский тюнинг на грани фантастики.
Русский тюнинг на грани фантастики.
anews.com

В то же время, основная часть Постановления № 413 вступила в силу с 1 июня 2019 года. В данном документе был закреплен существующий механизм и порядок получения в Госавтоинспекции разрешения на внесение изменений в конструкцию, свидетельства о соответствии изменений требованиям безопасности. Он определил основания для отказа в выдаче таких документов.

А вот с 1 февраля 2021 года вступят в силу пункты, в которых прописано требование о наличии заключения испытательного центра и протокола проверки.

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