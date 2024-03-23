Тает снег, бегут ручьи: что нельзя делать в этот день. И при чем тут шляпы

23 марта - народный праздник Василиса, вешней воды указательница или День Василисы и церковный день памяти праведного Павла Таганрогского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

В это время уже вовсю начинает таять снег, бегут ручьи и для владельцев домов это представляет определенную проблему.

На Василису выходили во двор, рыли специальные канавки, которые призваны отвести тающую воду от дома.

Что нельзя делать на День Василисы

Нельзя покупать одежду и обувь — скоро придет в негодность.

Нельзя оставлять ложку в чашке, ставить кружку с жидкостью на край стола, наливать слишком много. Если пролить напиток, вместе с водой из дома может уйти удача.

Не рекомендуется посещать развлекательные места и мероприятия — рестораны, клубы, кинотеатры. К несчастьям.

Нельзя отказывать в помощи — можно оказаться на месте просящего.

Девушкам не рекомендуют надевать головное уборы, которые принадлежат маме — к проблемам со здоровьем по женской части.

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