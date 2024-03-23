23 марта
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Жизнь

Тает снег, бегут ручьи: что нельзя делать в этот день. И при чем тут шляпы

23 марта - народный праздник Василиса, вешней воды указательница или День Василисы и церковный день памяти праведного Павла Таганрогского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Шляпа, головной убор.
Шляпа, головной убор.
СС0

В это время уже вовсю начинает таять снег, бегут ручьи и для владельцев домов это представляет определенную проблему.

На Василису выходили во двор, рыли специальные канавки, которые призваны отвести тающую воду от дома.

Что нельзя делать на День Василисы

  • Нельзя покупать одежду и обувь — скоро придет в негодность.
  • Нельзя оставлять ложку в чашке, ставить кружку с жидкостью на край стола, наливать слишком много. Если пролить напиток, вместе с водой из дома может уйти удача.
  • Не рекомендуется посещать развлекательные места и мероприятия — рестораны, клубы, кинотеатры. К несчастьям.
  • Нельзя отказывать в помощи — можно оказаться на месте просящего.
  • Девушкам не рекомендуют надевать головное уборы, которые принадлежат маме — к проблемам со здоровьем по женской части.

Ранее в Барнауле заметили загадочного мужчину в шляпе на черном коне.

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