В барнауле заметили загадочного мужчину в шляпе на черном коне. Видео

На пр-те Красноармейском заметили мужчину в черном. При этом передвигался он на черном коне. Об этом сообщает " Регион 22 "

"На Красноармейском люди на лошадей пересели", — шутливо отмечают в посте.

Ранее altapress.ru рассказывал, где в Барнауле можно пообщаться с лошадьми и при этом не довести животных до депрессии.

Самое важное - в нашем Telegram-канале