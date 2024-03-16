В барнауле заметили загадочного мужчину в шляпе на черном коне. Видео

"На Красноармейском люди на лошадей пересели", — шутливо отмечают в посте.
Ранее altapress.ru рассказывал, где в Барнауле можно пообщаться с лошадьми и при этом не довести животных до депрессии.
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На пр-те Красноармейском заметили мужчину в черном. При этом передвигался он на черном коне. Об этом сообщает "Регион 22"
"На Красноармейском люди на лошадей пересели", — шутливо отмечают в посте.
Ранее altapress.ru рассказывал, где в Барнауле можно пообщаться с лошадьми и при этом не довести животных до депрессии.
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