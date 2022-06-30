Шлепанцы с носками в тренде: врачи и стилисты вынесли «модный приговор» летним нарядам

Заслуженный российский врач Андрей Кабычкин назвал обувь, которая с медицинской точки зрения идеально подойдет для работы в офисе и прогулок по городу в жару, пишет News.ru .

Медик рекомендовал носить обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом. Именно текстиль обеспечивает дополнительную вентиляцию.

Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту.

Гигиена или эстетика

Врач особо отметил, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками, пишет Lenta.ru.

Это условие обусловлено высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм.

Тапки с носками. fishki.net/

«С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — подчеркнул врач.

Бретельки и женский образ

Блогерша и стилистка Анна Рейес перечислила детали, которые портят образ женщины и делают его неряшливым.

Торчащее из-под платьев и топов нижнее белье способно испортить даже дорогой наряд.

«Не выставляйте бретели бюстгальтера напоказ! Особенно если они грязные. Белье должно быть строго под одеждой», — добавила стилистка.

Частой ошибкой женщин также является выход из дома с мокрой головой — по этой причине волосы выглядят неряшливо.

Взрывная идея

Какие шляпы в моде?

Одна из самых интересных и взрывных идей сезона модели в стиле «хиппи- шик» — это практически прямая цитата из стилистики 70-годов, сочная, яркая, великолепно адаптированная к сегодняшним трендам, пишет modnica.info.

Летние коллекции — из сезаля или тончайшей итальянской соломки. Именно ими предлагают дополнять абсолютно нейтральные образы — такая шляпка сама создаст его стиль.

Шляпа , головной убор. СС0

Декор модных женских шляп- 2022 выдержан в ярком и женственном ключе — пряжки, броши, цветы из текстиля, крупные стразы и даже перышки.

Нарядно и чуть вызывающе — именно так выглядят эти модели.

Джинсовый рай

Женские джинсы в классическом фасоне и традиционных оттенках денима можно смело назвать частью базового гардероба, пишет vivatopday.com.

Джинсы , одежда. pixabay.com/

Трендовые джинсы в этом сезоне — расслабленность и комфорт.

Актуальные джинсы не должны сильно обтягивать силуэт.

Большинству женщин идут джинсы со средней и трендовой сегодня высокой посадкой, поэтому подобные варианты стоит рассмотреть в первую очередь.

Джинсы с низкой посадкой снова возвращаются в моду. Но джинсы этого фасона могут позволить себе только девушки с идеальной фигурой и утонченной талией.

Укороченные джинсы остаются лидерами модных трендов.

В тренде джинсы в таких модных оттенках как желтый, зеленый, лиловый, розовый, миндальный. И носить такие цветные джинсы можно не только летом, а вообще круглый год.