Шлепанцы с носками в тренде: врачи и стилисты вынесли «модный приговор» летним нарядам

Медик рекомендовал носить обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом. Именно текстиль обеспечивает дополнительную вентиляцию.
Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту.
Гигиена или эстетика
Врач особо отметил, что в городе шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками, пишет Lenta.ru.
Это условие обусловлено высоким риском инфицирования кожи при наличии микротравм.
«С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босую ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — подчеркнул врач.
Бретельки и женский образ
Блогерша и стилистка Анна Рейес перечислила детали, которые портят образ женщины и делают его неряшливым.
Торчащее из-под платьев и топов нижнее белье способно испортить даже дорогой наряд.
«Не выставляйте бретели бюстгальтера напоказ! Особенно если они грязные. Белье должно быть строго под одеждой», — добавила стилистка.
Частой ошибкой женщин также является выход из дома с мокрой головой — по этой причине волосы выглядят неряшливо.
Взрывная идея
Какие шляпы в моде?
Одна из самых интересных и взрывных идей сезона модели в стиле «хиппи- шик» — это практически прямая цитата из стилистики 70-годов, сочная, яркая, великолепно адаптированная к сегодняшним трендам, пишет modnica.info.
Летние коллекции — из сезаля или тончайшей итальянской соломки. Именно ими предлагают дополнять абсолютно нейтральные образы — такая шляпка сама создаст его стиль.
Декор модных женских шляп- 2022 выдержан в ярком и женственном ключе — пряжки, броши, цветы из текстиля, крупные стразы и даже перышки.
Нарядно и чуть вызывающе — именно так выглядят эти модели.
Джинсовый рай
Женские джинсы в классическом фасоне и традиционных оттенках денима можно смело назвать частью базового гардероба, пишет vivatopday.com.
Трендовые джинсы в этом сезоне — расслабленность и комфорт.
Актуальные джинсы не должны сильно обтягивать силуэт.
Большинству женщин идут джинсы со средней и трендовой сегодня высокой посадкой, поэтому подобные варианты стоит рассмотреть в первую очередь.
Джинсы с низкой посадкой снова возвращаются в моду. Но джинсы этого фасона могут позволить себе только девушки с идеальной фигурой и утонченной талией.
Укороченные джинсы остаются лидерами модных трендов.
В тренде джинсы в таких модных оттенках как желтый, зеленый, лиловый, розовый, миндальный. И носить такие цветные джинсы можно не только летом, а вообще круглый год.