Вновь вернулась в моду джинсовая одежда

Во время подиумного сезона 2022 года именитые дизайнеры брендов Dior, Hermes и Chloe поставили деним на первое место в своих коллекциях.
Кроме того, манекенщицы марок Dries van Noten и Victoria Beckham продемонстрировали на дефиле стеганые джинсовые куртки.
Джинсовые наряды также вернулись в моду благодаря публичным выходам многих знаменитостей. Так, звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери была замечена в высоких джинсах и рубашке из денима, пишет Lenta.ru.
Актуальными являются любые вещи из джинсовки. Специалист рекомендует обратить внимание на комбинезоны, расклешенные брюки, кюлоты и юбки длины миди.