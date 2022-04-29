29 апреля
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Жизнь

Вновь вернулась в моду джинсовая одежда

Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен заявила, что одежда из джинсовой ткани, которая была популярна в 1990-х и 2000-х годах, вновь стала актуальна, пишет Daily Mail.

Джинсы, одежда.
Джинсы, одежда.
pixabay.com/

Во время подиумного сезона 2022 года именитые дизайнеры брендов Dior, Hermes и Chloe поставили деним на первое место в своих коллекциях.

Кроме того, манекенщицы марок Dries van Noten и Victoria Beckham продемонстрировали на дефиле стеганые джинсовые куртки.

Джинсовые наряды также вернулись в моду благодаря публичным выходам многих знаменитостей. Так, звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери была замечена в высоких джинсах и рубашке из денима, пишет Lenta.ru.

Актуальными являются любые вещи из джинсовки. Специалист рекомендует обратить внимание на комбинезоны, расклешенные брюки, кюлоты и юбки длины миди.

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