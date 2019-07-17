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Так ли сложно выбрать подарок мужчине?

Когда возникает необходимость в подборе подарка мужчине — многие буквально хватаются за голову. Все считают, что женщинам подобрать презент гораздо проще — купил цветы, какую-то безделушку и готово. А вот мужчинам нужно голову поломать, ведь мелочь им не подойдет — нужно заморочиться. Но это не совсем так. Да, парни гораздо избирательнее девушек, но это не значит, что предложений очень мало. Возможно Вы не там искали?

Подарок мужчине.
Подарок мужчине.
Фото предоставлено рекламодателем.

Наблюдение

Проявите особое внимание к человеку накануне праздника. Интересуясь его желаниями и увлечениями можно найти отличный подарок или хотя бы понять в каком направлении двигаться. Кстати, есть интересная статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться на эту тему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

Старайтесь, чтобы мужчина не заподозрил неладное. Ведь, как ни крути, но все они любят сюрпризы (только приятные). К примеру, если он активно занимается спортом, но почему-то не идет в спортзал, поинтересуйтесь в истинных причинах такого поведения. Вполне вероятно, что он не может решиться на покупку абонемента или боится пойти один в незнакомую местность. В таком случае идеальным подарком будет покупка абонемента с тренером. Но если Ваш мужчина принципиально не идет в зал по своим личным причинам, то можно купить спортивное снаряжение для занятий в домашних условиях.

Кстати, если парень противник спорта и является обладателем «пивного животика», то не рекомендуем делать подарки «с намеком». В этом случае абонемент его только оскорбит. Так что наблюдение очень важно.

Подарок для него, а не для вас

Эта формулировка может удивить, ведь все мы делаем подарки именно для кого-то, а не для себя. Но многие просто не замечают коварства от самих себя. Вы должны учитывать именно его желания, а не то, что вы ожидаете получить от него. Например, если вы фанат здорового питания, а мужчина любит жареные стейки, то не стоит дарить ему план правильного питания или тем более технику для его приготовления. Во-первых, это будет унизительно и абсолютно бесполезно. В лучшем случае содержимое просто уберется в шкаф, в худшем выброситься. Во-вторых, это подарок больше для вас, ведь именно вы будете пользоваться всем подаренным.

И никогда не дарите что-то на будущее. Например, вы планируете ремонт и дарите ему электродрель (потому что она вскоре ему понадобиться). Не стоит этого делать. Мужчины, как дети, им хочется «поиграть со своей игрушкой (в данном случае презентом) прямо сейчас, а не через полгода.

Подарок мужчине.
Подарок мужчине.
Фото предоставлено рекламодателем.

Не тратьте больше него

Если у вас совместный праздник, и подарки планируются обеим сторонам, то ни в коем случае не дарите что-то слишком дорогое. Тем более, если догадываетесь о том, что он вам преподнесет. Представитель сильного пола — это добытчик, который всегда должен выглядеть в глазах женщины сильным, властным и обеспеченным. А если он подарит чехол на телефон, а Вы ему дорогой парфюм, то как думаете, какое у него будет ощущение? Как минимум он будет оскорблен, даже если не покажет этого. На другие крупные праздники можно и порадовать роскошным и желанным подарком, например гаджетом или стильными часами. Кстати, именно это, по словам парней, и хочется больше всего получить на праздник. Об этом говорится в статье https://altapress.ru/zhizn/story/spetsialisti-viyasnili-chto-muzhchini-hotyat-poluchit-v-podarok-na-fevralya-237513

Эмоции

Скажите, ради чего вы дарите подарки? Мы уверены, что ради эмоций, которые моментально отображаются на лице виновника торжества. А что, если эту минуту можно продлить на дольше? Поинтересуйтесь, чтобы хотелось одариваемому ощутить в жизни? Может путешествие в какую-то страну, возможно полетать на воздушном шаре или прыгнуть с парашютом. Поверьте, если правильно угадать, то эти эмоции будет вспоминаться очень долго, при любом удобном случае.

Обсудите с ним

Это относится не к каждому представителю мужского пола, но к большинству. Если действительно хотите удивить, то подарите то, что он попросит. А еще лучше — выберите вместе с ним. Например, есть такие магазины, в которых весь товар отсортирован по категориям и выбрать подарки мужчине на день рождения не составит никакого труда. Вот иногда лучше сесть с любимым рядом и выбрать на сайте то, чему он будет безмерно раз. Мужчины, они такие.

Так что не переживайте, и лучше сразу спрашивайте — это самый дельный совет, но применим не всегда. Например, с женщинами такой совет не пройдет, ведь конкретного ответа вы можете и не получить.

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