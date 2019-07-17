Так ли сложно выбрать подарок мужчине?

Когда возникает необходимость в подборе подарка мужчине — многие буквально хватаются за голову. Все считают, что женщинам подобрать презент гораздо проще — купил цветы, какую-то безделушку и готово. А вот мужчинам нужно голову поломать, ведь мелочь им не подойдет — нужно заморочиться. Но это не совсем так. Да, парни гораздо избирательнее девушек, но это не значит, что предложений очень мало. Возможно Вы не там искали?

Наблюдение

Проявите особое внимание к человеку накануне праздника. Интересуясь его желаниями и увлечениями можно найти отличный подарок или хотя бы понять в каком направлении двигаться. Кстати, есть интересная статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться на эту тему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

Старайтесь, чтобы мужчина не заподозрил неладное. Ведь, как ни крути, но все они любят сюрпризы (только приятные). К примеру, если он активно занимается спортом, но почему-то не идет в спортзал, поинтересуйтесь в истинных причинах такого поведения. Вполне вероятно, что он не может решиться на покупку абонемента или боится пойти один в незнакомую местность. В таком случае идеальным подарком будет покупка абонемента с тренером. Но если Ваш мужчина принципиально не идет в зал по своим личным причинам, то можно купить спортивное снаряжение для занятий в домашних условиях.

Кстати, если парень противник спорта и является обладателем «пивного животика», то не рекомендуем делать подарки «с намеком». В этом случае абонемент его только оскорбит. Так что наблюдение очень важно.

Подарок для него , а не для вас

Эта формулировка может удивить, ведь все мы делаем подарки именно для кого-то, а не для себя. Но многие просто не замечают коварства от самих себя. Вы должны учитывать именно его желания, а не то, что вы ожидаете получить от него. Например, если вы фанат здорового питания, а мужчина любит жареные стейки, то не стоит дарить ему план правильного питания или тем более технику для его приготовления. Во-первых, это будет унизительно и абсолютно бесполезно. В лучшем случае содержимое просто уберется в шкаф, в худшем выброситься. Во-вторых, это подарок больше для вас, ведь именно вы будете пользоваться всем подаренным.

И никогда не дарите что-то на будущее. Например, вы планируете ремонт и дарите ему электродрель (потому что она вскоре ему понадобиться). Не стоит этого делать. Мужчины, как дети, им хочется «поиграть со своей игрушкой (в данном случае презентом) прямо сейчас, а не через полгода.

Подарок мужчине. Фото предоставлено рекламодателем.

Не тратьте больше него

Если у вас совместный праздник, и подарки планируются обеим сторонам, то ни в коем случае не дарите что-то слишком дорогое. Тем более, если догадываетесь о том, что он вам преподнесет. Представитель сильного пола — это добытчик, который всегда должен выглядеть в глазах женщины сильным, властным и обеспеченным. А если он подарит чехол на телефон, а Вы ему дорогой парфюм, то как думаете, какое у него будет ощущение? Как минимум он будет оскорблен, даже если не покажет этого. На другие крупные праздники можно и порадовать роскошным и желанным подарком, например гаджетом или стильными часами. Кстати, именно это, по словам парней, и хочется больше всего получить на праздник. Об этом говорится в статье https://altapress.ru/zhizn/story/spetsialisti-viyasnili-chto-muzhchini-hotyat-poluchit-v-podarok-na-fevralya-237513

Эмоции

Скажите, ради чего вы дарите подарки? Мы уверены, что ради эмоций, которые моментально отображаются на лице виновника торжества. А что, если эту минуту можно продлить на дольше? Поинтересуйтесь, чтобы хотелось одариваемому ощутить в жизни? Может путешествие в какую-то страну, возможно полетать на воздушном шаре или прыгнуть с парашютом. Поверьте, если правильно угадать, то эти эмоции будет вспоминаться очень долго, при любом удобном случае.

Обсудите с ним

Это относится не к каждому представителю мужского пола, но к большинству. Если действительно хотите удивить, то подарите то, что он попросит. А еще лучше — выберите вместе с ним. Например, есть такие магазины, в которых весь товар отсортирован по категориям и выбрать подарки мужчине на день рождения не составит никакого труда. Вот иногда лучше сесть с любимым рядом и выбрать на сайте то, чему он будет безмерно раз. Мужчины, они такие.

Так что не переживайте, и лучше сразу спрашивайте — это самый дельный совет, но применим не всегда. Например, с женщинами такой совет не пройдет, ведь конкретного ответа вы можете и не получить.