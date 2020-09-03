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4 сентября
Жизнь

«Так уничтожили кабаргу». Алтайский эколог оценил последствия введения новых правил охоты

Алтайский эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков критически оценил новые правила охоты, утвержденные Минюстом России. Правила не исключают возможность охоты с петлями и предусматривают слишком продолжительный период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Все это может губительно сказаться на численности животных.

Кабарга.
Кабарга.
СС0.

По старым правилам охотиться с помощью проволочных ловушек (их устанавливают на звериных тропах) можно было только на Крайнем Севере. Сейчас региональные власти своим решением будут либо разрешать такую охоту, либо нет.

«В горных районах Алтайского края так фактически уничтожили кабаргу. Это такой маленький безрогий олень с клыками, у которого есть мускусная железа. Она есть только у самца. Петля не спрашивает пол.

На одного добытого самца гибнет еще до пяти особей молодняка и самок, которых просто выбрасывают. Я надеюсь, что у руководства региона хватит мудрости под страхом самых худших последствий не допускать этот вид охоты. Это браконьерство в чистом виде», — приводит мнение Алексея Грибков алтайское отделение ОНФ в соцсети в Facebook.

Задавленная в браконьерской петле кабарга (самец).
Задавленная в браконьерской петле кабарга (самец).
Евгений Иванушкин

Еще один спорный момент, по мнению Алексея Грибкова, это сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Со следующего года (когда, собственно, новые правила вступят в силу) региональные власти смогут разрешать ее на целый месяц — вместо 10 дней.

Впрочем, некоторые положения новых правил, которые вызвали наиболее сильную критику, были все же исключены из окончательной редакции правил охоты.

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