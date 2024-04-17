В ночь на 17 апреля в сети появилось интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. О чем рассказал гендиректор и создатель мессенджера Telegram — в разборе altapress.ru.

Когда Павел Дуров дал интервью американскому журналисту

Сам Павел Дуров еще в феврале 2024 года рассказывал, что дал интервью Такеру Карлсону. Однако о том, когда оно выйдет, бизнесмен не сообщал. Видеоформат интервью для него редкость.

По словам предпринимателя, Telegram политически нейтральная платформа, поэтому он обязан общаться с журналистами разных политических взглядов.

Одним из таких является Такер Карлсон, который ранее опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

О том, кто такой Такер Карлсон, altapress.ru рассказывал ранее.

Почему Павел Дуров продал «ВКонтакте»

Бизнесмен рассказал, что проблемы у социальной сети появились еще в 2006 году во время протестов в России и на Украине.

Еще в 2011-2012 годах российская оппозиция стала активно использовать самую популярную на то время в СНГ социальную сеть для организации и координации протестных действий.

Российские власти потребовали Дурова удалить протестные группы в ВК. Но предприниматель отказался, потому что «ВКонтакте», по словам Дурова, не занимала чью-то сторону, но верила в свободу собраний и самовыражения.

Сбой "ВКонтакте". altapress.ru

Дуров рассказал, что в 2013 году на фоне протестов на Украине российские власти потребовали от ВК передать личные данные организаторов антиправительственных акций. Тогда он объяснил, что это граждане иностранного государства. Он отметил, что не захотел «предавать украинских пользователей» и вновь отказался от сотрудничества с властями.

К концу 2013 года у Дурова встал выбор: подчиниться и следовать всему, что говорят российские власти, или продать долю в компании, уйти с должности генерального директора и покинуть страну. Как можно заметить, он выбрал второй вариант.

Это решение далось ему тяжело, ведь социальную сеть «ВКонтакте» он воспринимал как своего ребенка, но, как отметил предприниматель, «я выбрал свободу».

«Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний», — сказал Дуров.

Как Павел Дуров придумал Telegram

"ВКонтакте", социальные сети. pixabay.com

Идея о создании Telegram пришла к нему в стрессовой ситуации. Он понимал, что в любое время к нему могут нагрянуть вооруженные полицейские из-за отказа удалять оппозиционные группы.

Именно тогда предприниматель понял, что у него нет безопасного способа коммуникации. Ему пришла идея создать приложение, где общение будет защищено шифрованием. Этот код в итоге написал его брат, а сам Дуров отвечал за дизайн и функции.

Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Скриншот из видео

Почему Дуров переехал в ОАЭ

Павел Дуров объяснил свой выбор эффективностью налоговой системы, возможностью легко нанимать людей из любой страны мира, качественной инфраструктурой, политическим нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей. Именно в ОАЭ он решил начать новый бизнес.

ОАЭ

Как рассказал создатель Telegram, за семь лет в ОАЭ на него никогда не оказывали давления местные власти.

ОАЭ. Фото: ru.freepik.com, автор vwalakte.

Европа

Однако Дуров не с первого раза угадал с местом ведения бизнеса. До ОАЭ он пробовал вести бизнес в Берлине, Лондоне и Сингапуре, но везде его настигала бюрократия.

Так, например, в Германии, было нельзя нанимать программистов из других стран, не предложив сперва работу специалистам из Евросоюза.

США

После Германии Дуров задумался о Сан-Франциско, но там после встречи с основателем зарубежного популярного микроблога на него напали трое неизвестных. Тогда он был шокирован, ведь бизнесмен много путешествует и ничего подобного с ним ранее не случалось.

Флаг США. СС0

Второй причиной не переезжать в США, по словам Дурова, стало избыточное внимание местных спецслужб. Он также отметил, что спецслужбы пытались наладить контакт с ним или за его спиной с его сотрудниками, чтобы влиять на деятельность Telegram.

Павел Дуров. vk.com/durov

Как Telegram взаимодействует с властями

Дуров отметил, что он избегает предвзятости, поэтому Telegram применяет правила в равной степени ко всем сторонам.

«Дело не в том, что мы болеем за оппозицию или за правящую партию. Дело не в том, что нам все равно. Мы считаем важным иметь платформу, которая нейтральна по отношению ко всем сторонам», — отметил бизнесмен.

Дуров отметил, что компания Telegram верит, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и лучшему миру для всех. Он признался, что мессенджер нередко используется во время протестов — в Белоруссии, Гонконге, Казахстане, на акциях в Барселоне. Но, по его словам, создатели приложения не занимают ни одну из сторон конфликтов.

Инструмент российского государства

Дуров не хочет «участвовать в геополитической борьбе, выбирать победителей и проигравших, участвовать в политических конфликтах».

Такер Карлсон спросил предпринимателя, откуда берется мнение, что Telegram сейчас «является инструментом российского государства», Дуров ответил, что это часть методики по дискредитации приложения со стороны конкурентов.

Гендиректор Telegram сказал, что такое мнение может складываться только у тех, кто не вовлечен в тему создания мессенджера. А поощрять их могут только конкуренты, которые видят в этом удачный способ дискредитации Telegram.

Сервис Telegram. Pixabay.com

Apple и Google оказывают наибольшее давление на работу Telegram

Павел Дуров уверен, что не сами правительства, а американские корпорации Apple и Google оказывают наибольшее давление на работу его приложения.

Он отметил, что эти корпорации могут подвергнуть цензуре буквально все, что пользователи читают в своих смартфонах. Предприниматель рассказал, что компании ясно дают понять, что если Telegram не будет учитывать их правила, то приложение могут удалить из их магазинов.

Google показала офис будущего. plus.google.com

С точки зрения безопасности, Дуров заявил, что не верит в безопасность информации, размещенной в любом смартфоне будь то iPhone или Android.

«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны.», - отметил он.

Дурову нравится Илон Маск

Павел Дуров отметил, что поддерживает Илона Маска в его развитии «Х». Ему понравилось, что Маск перекупил популярный микроблог и посчитал это отличным достижением по ряду причин.

Первой причиной стали инновации. Пользователи могли заметить, что «Х» постоянно меняется, некоторые из их изменений могут быть ошибочными, но «по крайней мере, они пытаются внедрять инновации».

Предприниматель сказал, что не уверен, что действия Маска пойдут на пользу самого микроблога, но они определенно помогут развитию социальных сетей.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX. Соцсети Илона Маска

Как Дуров руководит Telegram

Гендиректор мессенджера рассказал, что компания Telegram никогда не тратила ничего на привлечение пользователей в маркетинговых целях. Мессенджер никогда не продвигался. В настоящее время Telegram пользуются порядка 900 млн пользователей, но компания никогда не тратилась на рекламу приложения.

Также Дуров отметил, что большинство функций все еще придумывает он сам. Он сам напрямую работает с каждым инженером, каждым дизайнером, реализующим эти функции.

Telegram, социальные сети. CC0

А самих инженеров для Telegram выбирают исходя из конкурсов, которые проводятся каждый месяц-два. В течение 2024 года, по словам Дурова, он ожидает рост аудитории до 1 млрд пользователей. Отказ привлекать в Telegram венчурных инвесторов Дуров объясняет желанием сохранить независимость.

Сколько денег у Павла Дурова

К тому же, по словам Дурова, создание и ведение мессенджера для него «никогда не было про деньги». В его владении нет недвижимости, самолетов или яхт, ведь тогда его работа будет направлена на собственное благополучие, а не качество продукта.

Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Скриншот из видео

Где можно посмотреть интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым

Само интервью, которое немного не доходит до часа, можно посмотреть на сайте Такера Карлсона.

Видеозапись не предусматривает российские субтитры, а участники разговаривают на английском языке.

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