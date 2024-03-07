Таксиста уволили после того, как на него накричала пассажирка с собакой

Несколько дней назад таксист прибыл на очередной заказ и увидел там большую собаку, о которой пассажирка не сообщила.

Когда водитель подъехал, женщина собиралась посадить в автомобиль еще и собаку, которая до этого бегала по грязи.Мужчина отказал.

Он заблокировал двери и сообщил, что провозка пушистого друга оплачивается дополнительно, на что получил кучу оскорблений и крик. Таксист также отметил, что не он устанавливает эти правила. Мужчина позвонил в поддержку и весь диалог с женщиной, включая нелицеприятные выражения пассажирки и ее крики.

Со слов мужчины, оператор сообщил ему, что он все сделал правильно и порекомендовали отъехать от клиента на некоторое расстояние. Дальше заказ отменили, а водитель отправился по другому вызову.

На следующий день таксист, как обычно, собрался на работу, но увидел, что в приложении его заблокировали. Причиной блокировки стала жалоба. Экс-таксисту даже не дали объясниться, а сказали, что клиент всегда прав и он в это организации работать больше не будет.

В региональном профсоюзе такси редакции пояснили, что блокировка для водителей в последнее время — частое явление. В компании-агрегаторе рассказали, что отключают тех, кто нарушает договор между сервисом и партнерскими таксопарками, а также для поддержания качества услуг.

Ранее сообщалось, что ФАС собирается проверить "Яндекс.Такси".

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