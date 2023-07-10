Тамагочи в перьях. Телефонная игра с попугаем влюбила в себя и довела до слез пользователей

Что это за игра?
Игру создал Джордж Бачелор, который известен своими играми «Hot Date» и «Far From Noise». Она вышла в 2020 году.
Игра рассчитана на общение с пользователем. Перед игроком предстает красный попугай ара, которого можно назвать, как захочется. Он может поддержать пользователя, рассказать ему о своих переживаниях, создавать поэмы и играть в мини-игры.
Игрок может общаться с попугаем два раза в день. В течение времени в приложении будут открываться новые мини-игры и возможности взаимодействия с попугаем.
Начало игры бесплатное, однако для полного прохождения требуется заплатить. Приложение доступно на русском языке.
Что не понравилось пользователям?
Казалось бы, данная игра может иметь терапевтический эффект для одиноких людей. Разговаривая с игровой птичкой, они могли поведать ему о своих проблемах и получить поддержку. Для многих пользователей он стал настоящим другом.
Однако в какой-то момент попугай просто умирает - как в бесплатной, так и в платной версии. Эта неожиданность многим игрокам разбила сердце, а некоторых даже довело до депрессии.
Для чего создатель игры задумал смерть птицы - для реалистичности или же для эмоциональной встряски - неизвестно.