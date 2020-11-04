Тандем Томенко-Романенко поздравил жителей края с праздником и призвал сплотиться

В первом руководители края обращают внимание на то, что россияне перед лицом любой угрозы умели сплотиться, а «любовь к Отечеству на протяжении столетий объединяла наш многонациональный народ».
Во втором абзаце Томенко и Романенко призывают земляков быть ответственным перед новым невиданным испытанием — коронавирусом. При этом жители края проходят испытание, сохраняя в себе лучшие нравственные качества, умение сострадать и готовность помогать ближним.
«Только от гражданской ответственности, соблюдения мер предосторожности зависит то, как скоро мы преодолеем этот непростой период», — сказано в поздравлении.