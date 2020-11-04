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Жизнь

Тандем Томенко-Романенко поздравил жителей края с праздником и призвал сплотиться

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Заксобрания Александр Романенко обратились с поздравлениями к жителям региона в честь Дня народного единства. На официальном сайте правительства опубликованы два абзаца.

Виктор Томенко и Александр Романенко.
Виктор Томенко и Александр Романенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В первом руководители края обращают внимание на то, что россияне перед лицом любой угрозы умели сплотиться, а «любовь к Отечеству на протяжении столетий объединяла наш многонациональный народ».

Во втором абзаце Томенко и Романенко призывают земляков быть ответственным перед новым невиданным испытанием — коронавирусом. При этом жители края проходят испытание, сохраняя в себе лучшие нравственные качества, умение сострадать и готовность помогать ближним.

«Только от гражданской ответственности, соблюдения мер предосторожности зависит то, как скоро мы преодолеем этот непростой период», — сказано в поздравлении.

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