Тандем Томенко-Романенко поздравил жителей края с праздником и призвал сплотиться

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Заксобрания Александр Романенко обратились с поздравлениями к жителям региона в честь Дня народного единства. На официальном сайте правительства опубликованы два абзаца .

В первом руководители края обращают внимание на то, что россияне перед лицом любой угрозы умели сплотиться, а «любовь к Отечеству на протяжении столетий объединяла наш многонациональный народ».

Во втором абзаце Томенко и Романенко призывают земляков быть ответственным перед новым невиданным испытанием — коронавирусом. При этом жители края проходят испытание, сохраняя в себе лучшие нравственные качества, умение сострадать и готовность помогать ближним.