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Жизнь

Танкист и Змей Горыныч — Наполеон. Крип-композицию установили в Алтайском крае

Странную композицию обнаружили в Бийском районе Алтайского края недалеко от Сростков. Мальчик-танкист с советским флагом держит на цепи Змея Горыныча.

Композиция в Бийском районе
Композиция в Бийском районе
t.me/vkurse22

Фото опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».

На головах у сказочного персонажа красуется наполеоновская треуголка, немецкая каска и ведро с черным крестом — символом европейских крестоносцев.

Вероятно, автор композиции пытался показать, что советский человек сдерживает зло в разных обличьях и проявлениях.

Однако остаются вопросы, как СССР относится к эпохе Наполеона и крестовым походам, а также почему их изображает персонаж исконно русских сказок.

Напомним, рядом с этой композицией ранее обнаружили «Z-смешариков».

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