Фото опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».
На головах у сказочного персонажа красуется наполеоновская треуголка, немецкая каска и ведро с черным крестом — символом европейских крестоносцев.
Вероятно, автор композиции пытался показать, что советский человек сдерживает зло в разных обличьях и проявлениях.
Однако остаются вопросы, как СССР относится к эпохе Наполеона и крестовым походам, а также почему их изображает персонаж исконно русских сказок.
Напомним, рядом с этой композицией ранее обнаружили «Z-смешариков».