Вдоль алтайской трассы установили «Z-смешариков»

Крош и Лосяш в пилотках встречают автомобилистов недалеко от села Сростки в Бийском районе. Рядом с ними стоит мальчик Алеша, приструнивший Змея Горыныча на цепь.
«Очевидец, который заснял эту композицию, рассказал, что был в тех местах проездом. Он не знает, как давно установили инсталляции (при этом у статуи Алеши можно заметить табличку к Дню России 12 июня)», — рассказали на канале.
По словам автора фотографий, рядом с инсталляциями нет ничего.
Напомним, ранее в Сростках прошел Шукшинский фестиваль. На него съехались знаменитые актеры, режиссеры и кинематографисты.