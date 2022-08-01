Вдоль алтайской трассы установили «Z-смешариков»

В Telegram-канале «Осторожно, новости» поделились фотографиями «мультяшек» с плакатами «Сила V правде» и «Победа Zа нами».

Крош и Лосяш в пилотках встречают автомобилистов недалеко от села Сростки в Бийском районе. Рядом с ними стоит мальчик Алеша, приструнивший Змея Горыныча на цепь.

«Очевидец, который заснял эту композицию, рассказал, что был в тех местах проездом. Он не знает, как давно установили инсталляции (при этом у статуи Алеши можно заметить табличку к Дню России 12 июня)», — рассказали на канале.

По словам автора фотографий, рядом с инсталляциями нет ничего.

Напомним, ранее в Сростках прошел Шукшинский фестиваль. На него съехались знаменитые актеры, режиссеры и кинематографисты.