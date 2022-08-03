Новосибирский зернотрейдер купил кусок торговой площади у трассы в алтайских Сростках

Участок на торговой площади в селе Сростки Бийского района перешел под контроль предпринимателя Дениса Теплякова. Он — один из топ-менеджеров крупной новосибирской компании-зернотрейдера, имеющей активы в Алтайском крае. Право аренды участка выставили на торги, в ходе аукциона развернулась борьба, в результате которой цена лота возросла в восемь раз.

Где находится участок

Право аренды участка площадью 758 кв. метров, расположенного в селе Сростки Бийского района на ул. Чуйская, 7в, принадлежало «Бийскому элеватору».

Это предприятие до банкротства контролировали супруги Антипины — создатели агрохолдинга «Изумрудная страна». Сам элеватор продали год назад. А вот право аренды участка в Сростках конкурсный управляющий Сергей Рохин выставил на торги только в этом году — в июне.

В материалах дела о банкротстве элеватора указано: участок находится в долгосрочной аренде на 49 лет, расположен вблизи Чуйского тракта в туристической торговой зоне. Судя по карте, он занимают большую часть торговой площади перед зданием «Марии-Ра» (Чуйский тракт, 7б) и другими объектами у самой трассы.

Стартовая цена права аренды — 759 тыс. рублей.

Проданный участок — обозначен зеленым. Отчет об оценке имущества «Бийского элеватора». Скан.

Как прошли торги

Торги состоялись 28 июля, в них участвовал ИП Денис Тепляков из Новосибирска и Татьяна Романченко (физлицо) из Бийска.

В ходе торгов цена поднялась в восемь раз — до 5,996 млн рублей. По этой цене (то есть почти по 8 тыс. рублей за 1 кв. метр) ее приобрел новосибирец.

Денис Тепляков руководит несколькими зерноперерабатывающими предприятиями, входящими в «Новосибирскую продовольственную корпорацию» (НПК), которую возглавляет Александр Тепляков (вероятно, отец предпринимателя) — депутат новосибирского заксобрания и руководитель «Сибирского зернового консорциума».

На торговой площади в селе Сростки Бийского района. altapress.ru

В НПК входит несколько элеваторов в Новосибирской и Кемеровской областях и в Алтайском крае и как минимум два сельхозпредприятия в Новосибирской области.

В частности, на Алтае под контролем НПК — «Бийский элеватор». Его купили в 2021 году, сегодня активом управляет компания «Бийскхлебопродукт», Денис Тепляков — ее директор. По сообщению самой компании, НПК — крупнейший зерновым экспортер Сибири.

А вот зачем семье Тепляковых торговая площадь в Сростках, да еще по такой цене, пока неясно. Вид разрешенного использования участка — под объекты культурно-бытового (или делового) назначения.