Новосибирский зернотрейдер купил кусок торговой площади у трассы в алтайских Сростках

Где находится участок
Право аренды участка площадью 758 кв. метров, расположенного в селе Сростки Бийского района на ул. Чуйская, 7в, принадлежало «Бийскому элеватору».
Это предприятие до банкротства контролировали супруги Антипины — создатели агрохолдинга «Изумрудная страна». Сам элеватор продали год назад. А вот право аренды участка в Сростках конкурсный управляющий Сергей Рохин выставил на торги только в этом году — в июне.
В материалах дела о банкротстве элеватора указано: участок находится в долгосрочной аренде на 49 лет, расположен вблизи Чуйского тракта в туристической торговой зоне. Судя по карте, он занимают большую часть торговой площади перед зданием «Марии-Ра» (Чуйский тракт, 7б) и другими объектами у самой трассы.
Стартовая цена права аренды — 759 тыс. рублей.
Как прошли торги
Торги состоялись 28 июля, в них участвовал ИП Денис Тепляков из Новосибирска и Татьяна Романченко (физлицо) из Бийска.
В ходе торгов цена поднялась в восемь раз — до 5,996 млн рублей. По этой цене (то есть почти по 8 тыс. рублей за 1 кв. метр) ее приобрел новосибирец.
Денис Тепляков руководит несколькими зерноперерабатывающими предприятиями, входящими в «Новосибирскую продовольственную корпорацию» (НПК), которую возглавляет Александр Тепляков (вероятно, отец предпринимателя) — депутат новосибирского заксобрания и руководитель «Сибирского зернового консорциума».
В НПК входит несколько элеваторов в Новосибирской и Кемеровской областях и в Алтайском крае и как минимум два сельхозпредприятия в Новосибирской области.
В частности, на Алтае под контролем НПК — «Бийский элеватор». Его купили в 2021 году, сегодня активом управляет компания «Бийскхлебопродукт», Денис Тепляков — ее директор. По сообщению самой компании, НПК — крупнейший зерновым экспортер Сибири.
А вот зачем семье Тепляковых торговая площадь в Сростках, да еще по такой цене, пока неясно. Вид разрешенного использования участка — под объекты культурно-бытового (или делового) назначения.