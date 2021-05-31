Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

«Бийский элеватор», принадлежавший семье Ольги и Александра Антипиных, нашел покупателя. Имущество обанкротившейся компании приобрела на торгах небольшая новосибирская фирма «Сноп». Впрочем, по данным altapress.ru, фирма связана с крупным игроком зернового рынка из соседнего региона — «Новосибирской продовольственной корпорацией» (НПК). В НПК и не скрывали свой интерес к активу и буквально вырвали победу на торгах у другого серьезного конкурента.

Что продавали

В лот вошли 36 объектов недвижимости «Бийского элеватора», являвшееся предметом залога.

Это два участка в Бийске общей площадью около 23 тыс. кв. метров, здание элеватора, склады, силосный корпус, мельница, гречезавод, цех по производству макаронных изделий, подстанции, котельная и многое другое.

Стартовая цена этого имущества составляла 64 млн рублей, его купили на 70 млн дороже — за 135,4 млн.

Кто участвовал в торгах

На торги допустили две новосибирские компании — «Сноп» и «Новосибирскую продовольственную корпорацию» (НПК) и одну алтайскую — «Гилевский элеватор». Последняя в 2019 году приобрела новые мощности для хранения зерна — ей, в частности, принадлежат элеваторы в Ключах и Заринске.

Торги за «Бийский элеватор» состоялись 21 мая, уже через минуту после подачи предложения фирмой «Сноп» «Гилевский элеватор» добавил 6,4 млн. Какое-то время торги шли между «Гилевским элеватором» и НПК.

Как шли торги за элеватор. Скан altapress.ru

А через 25 минут после старта «Сноп» предложил 135,4 млн рублей — на этом уровне стороны прекратили торги. С фирмой «Сноп» уже заключен договор купли-продажи, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим в федреестре сведений о банкротстве.

В начале 2021 года эта же фирма приобрела за 11 млн рублей движимое имущество «Бийского элеватора». В июле состоятся еще одни торги — в лот входит не заложенная недвижимость и движимое имущество «Бийского элеватора».

Что известно о фирме «Сноп»

Фирма «Сноп», судя по ИНН, зарегистрирована в Новосибирске, в ней числится всего один сотрудник. Директор — Павел Марков, учредитель Антон Швокопляс.

Однако история изменений показывает: до июля 2020 года учредителем «Снопа» был Александр Тепляков, а директором — Денис Тепляков. Первый — гендиректор «Новосибирской продовольственной корпорации», которая тоже участвовала в торгах за элеватор. Второй — его заместитель.

Причем еще до начала торгов, в октябре 2020 года, НПК сообщила в Instagram, что зашла на элеватор в Бийске.

Александр Тепляков. www. npk-nsk.ru

В июле 2020 года по адресу «Бийского элеватора» зарегистрирована компания «Бийскхлебопродукт», директор которой — Денис Тепляков. В НПК рассказали в Instagram, что будут развивать там производство и готовят предприятие к запуску.

Что известно про НПК

НПК зарегистрирована в Новосибирской области. В этом регионе, а также в Алтайском крае и Кемеровской области в ее состав, по данным на сентябрь 2020 года, входит шесть хлебоприемных предприятий и два сельскохозяйственных.

НПК экспортирует пшеницу, сою, рапс, семена льна, подсолнечник, овес, гречиху, ячмень, чечевицу. Выручка компании в 2020 году, по данным ФНС, составила 9,4 млрд рублей, за год она увеличилась вдвое (с 4,8 млрд.). Прибыль — 1,8 млрд рублей.

Основные активы — в Новосибирской области. В компании и ее дочерних структурах работает около 400 человек, согласно сайту компании. В Алтайском крае в состав НПК в 2018 году вошло Озимовское ХПП в Поспелихинском районе (через фирму «Алткарантин»).

Александр Тепляков — известный в регионе человек. Был председателем общественного совета при местном минсельхозе, в мае вошел в новый состав. Тепляков создал и возглавил ассоциацию «Новосибирские элеваторы».

Озимовское ХПП. www. npk-nsk.ru

Другие крупные сделки в алтайском АПК

За последний год интерес к сельскохозяйственным и зерноперерабатывающим активам остается высоким, покупателей нашли активы, которые до этого долго не могли продать.

Так, в марте 2021 года крупное аграрное предприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» за 38 млн рублей купило около 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, принадлежавшие хозяйству «Западное» из Ключевского района. «Западное» обанкротилось еще в 2016 году вместе с головной компанией «Ключевской элеватор». С новым собственником заключен договор купли-продажи.

В конце 2020 года компания «Юг России» из Ростова-на-Дону приобрела «Бийский комбинат хлебопродуктов», рухнувший, как и «Бийский элеватор», после банкротства «Изумрудной страны». Сумма сделки — 142,5 млн рублей.

Заринский элеватор. Одноклассники.

Примерно в это же время имущество Ребрихинского комбината, принадлежавшего «Алтайзернокомплексу», почти за 230 млн рублей выкупила фирма «Продинвест», зарегистрированная в Республике Алтай.

В марте 2020 года алтайская компания «Гилевский элеватор» выкупила «Заринский элеватор» — за актив заплачено 85,7 млн рублей, в апреле московская фирма «Вега-Инжиниринг» стала собственником «Барнаульского элеватора», заплатив за него 122,7 млн рублей.