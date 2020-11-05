Крупный алтайский комбинат нашел покупателя из Ростова с офшорной «прабабушкой»

Федеральный реестр сведений о банкротстве опубликовал результаты торгов по «Бийскому комбинату хлебопродуктов», принадлежавшему разорившемуся агрохолдингу «Изумрудная страна». В конце октября 2020 года победителем признали компанию из Ростова-на-Дону. Элеватор, мельницу и другое имущество комбината она согласилась купить по цене на 200 млн рублей ниже начальной.

Победил «Край Солнца»

В состав лота, выставленного на торги способом публичного предложения, входил технологический комплекс (элеватор), мельница, крупный комбикормовый завод с силосным корпусом, право аренды участка (42,2 тыс. кв. метра), склады, трансформаторная подстанция и большое количество технологического оборудования.

Впервые имущество «Бийского комбината хлебопродуктов», признанного банкротом, попытались продать в 2019 году. Но начальная цена — более 400 млн рублей — не заинтересовала рынок.

В июле 2020 года кредиторы согласовали продажу способом публичного предложения — с постепенным снижением цены. Начальная цена — 366 млн рублей. Торги завершились 30 октября. Победителем признана компания «Край Солнца», предложившая 142,5 млн. Сведений о заключении с ней договора купли-продажи пока нет.

В торгах, кроме этой фирмы, участвовали Анастасия Волкова из Барнаула и фирма «БКХП» Романа и Игоря Стебуновых из Бийска.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Что такое «Бийский КХП» Паспортная мощность мельницы «Бийского КХП» — 300 тонн в сутки, комбикормового производства — 10 тонн в час. Имеются 48 складов силосного хранения объемом до 25,7 тыс. тонн. Склад готовой продукции для хранения 1,8 тыс. тонн муки. Склад готовой продукции комбикормового завода — 900 т. В 2012 году, до начала развала агрохолдинга «Изумрудная страна», в нем работало около 250 человек.

Нулевая фирма

Фирма «Край Солнца» зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Согласно данным сервиса ФНС «Прозрачный бизнес», в 2019 году она не получила доходов и не заплатила ни рубля налогов, хотя зарегистрирована в 2013 году. В ней числится 1 сотрудник.

Ее учредитель — ростовская же компания «Развитие» («покупка и продажа собственного имущества»), большая часть долей которого принадлежит фирме «Солнечный коралл» («вложения в ценные бумаги», дополнительный вид деятельности — оптовая торговля зерном).

Учредитель «Солнечного коралла» — «Свелтания Холдингс Лимитед». По данным rusprofile.ru, это кипрская компания — так что «прабабушка» покупателя имущества «Бийского КХП» зарегистрирована в офшоре.

Зерно. Элеватор. СС0

Возможно , это «Юг Руси»

Кто стоит за покупателем, можно только предположить. Юридический адрес одной из перечисленных в цепочке учредителей фирм совпадает с адресом нескольких компаний, входящий в группу компаний «Юг Руси» (Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8).

Группа компаний занимается продажей и переработкой зерна, производством растительного масла (известна по брендам «Золотая семечка» и «Злато»), в ее состав входит около 20 сельхозпредприятий, указывает Википедия. У компании крупнейший в Европе маслоэкстракционный завод.

По данным РБК, выручка компании составила в 2019 году 30 млрд рублей. Однако пока неясно, есть ли связь покупателя «Бийского КХП» «Край солнца» с «Югом Руси».

Ростов-на-Дону , площадь Толстого , 8. Здесь зарегистрирована аффилированная с покупателем «Бийского ХПП» фирма и несколько «дочек» ГК «Юг Руси». Скан панорамы 2GIS

Судьба других «изумрудных» активов

Многие крупные активы, контролировавшиеся создателями агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольгой и Александром Антипиными, уже нашли своих покупателей.

В сентябре 2020 года собственник «Кинзы и мяты» Дмитрий Колотилин купил здание магазина ТД «Угринич» на пр. Красноармейском, 33 за 46 млн. рублей. В апреле купили турбазу «Эльдорадо» в Краснощековском районе купил предприниматель из Новосибирска всего за 907 тыс. рублей.

В октябре 2019 года «Павловскую птицефабрику» приобрела барнаульская компания «АС-Агро» Антона Алымова и Сергея Молокова. Еще раньше покупателей нашли «Бийский сахарный завод», имущество «Алтайросспритпрома» (бийский спиртзавод), «Алтайград» (спичечная фабрика" и ряд других.

Правда, пока о больших экономических успехах новых собственников не сообщается.