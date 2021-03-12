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Жизнь

Таракан в школьных макаронах заставил чиновников приехать в небольшой сибирский поселок

В Кемеровской области власти проверяют школу в поселке Итат из-за таракана в детском обеде, сообщает «Сибдепо».

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

11 марта житель поселка рассказал в паблике «Инцидент Кузбасс», что ребенок обнаружил таракана в школьном обеде.

«В Итатской школе, в Кемеровской области, нашли в макаронах маленького таракана. Все лучшее — детям», — написал автор фото.

На сообщение ответил официальный представитель кузбасского минздрава. По его словам, 12 марта в школе пройдет внеочередная проверка.

При этом чиновник отметил, что родители учеников данной школы не обращались в ведомство с жалобой на некачественное питание.

«По данному факту не было обращений ни к сотрудникам пищеблока для замены блюда, ни к классным руководителям. Для проверки организации питания в школе завтра, 12 марта, будет проведена внеочередная выездная проверка. При любом подозрении на качество блюда необходимо сразу обращаться к сотрудникам пищеблока для замены», — разъяснил представитель министерства.

Напомним, 11 марта сообщили про «отравление» учеников крупной школы в Барнауле «после обеда в столовой».

Накануне Генпрокуратура начала проверку организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по всей России.

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