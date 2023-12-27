Тарифы, триумф спортсменки и 10 событий года. Что произошло в Алтайском крае 27 декабря

◆ Altapress.ru опубликовал рейтинг главных событий 2023 года в Алтайском крае — по мнению группы из 60 экспертов (список экспертов прилагается).
◆ Избирательные комиссии Алтайского края уже готовятся ходить по квартирам и тестируют ДЭГ перед выборами президента.
◆ Электроэнергия в Алтайском крае в 2024 году подорожает на 9% — как обычно, с 1 июля. Но в документе о тарифах есть и нечто необычное: «диапазоны объемов потребления электроэнергии». Мы выяснили, что такое.
◆ В Барнауле украсили к Новому году Изумрудный парк. Теперь там есть деревья с гирляндами и игрушками, светящиеся фигурки и огненный очаг, у которого можно согреться. Смотрите!
◆ Барнаульская поликлиника №14 запустила чат-бот во «ВКонтакте», который оповещает пациентов о предстоящем приеме и позволяет его отменить.
◆ Алтайская спортсменка Мария Травиничева заняла второе место на Кубке России по сноуборду.
◆ Жертва махинаций, владелец шикарнейшего дома — алтайский бизнесмен Степан Яковлев. Почитайте, как он стал одним из крупнейших предпринимателей в крае и оставил Барнаулу дом, мимо которого сложно пройти.
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