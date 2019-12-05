Тазик оливье на Новый год-2020 обойдется россиянам в 1 тысячу рублей

Тазик оливье — 12 порций — в этом году обойдется в 1,02 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Издание уточняет, что за 2019 год стоимость продуктов для традиционного новогоднего салата выросла на 4,6%.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Больше всего за год подорожал репчатый лук — на 10%, вареная колбаса и консервированные овощи — по 6%. Куриные яйца выросли в цене на 1% — до 59 рублей за 10 штук.

По прогнозам экспертов, к Новому году стоимость ингредиентов для салатов увеличится еще больше. В основном речь идет об овощах, которые зимой традиционно растут в цене.

Некоторые ингредиенты подешевели за год. Стоимость моркови снизилась на 11% — до 26 рублей за 1 кг, картофеля — на 3% — до 20 рублей за 1 кг.