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Жизнь

Техника и тысяча дворников будут вызволять Барнаул из ледяной корки

17 января в Барнауле на уборку дорог вышла техника и тысяча дворников, чтобы избавить улицы и дворы от льда. После резкой смены с морозов на плюсовую температуру все вокруг покрылось ледяной коркой.

Уборка Барнаула от наледи.
Уборка Барнаула от наледи.
barnaul.org

Более 120 дорожных рабочих вручную очищают от наледи, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы, уверяют в мэрии.

Также в каждом районе сформировали бригады для сплошной посыпки тротуаров песком.

После ночного дождя для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовали уже 356 тонн песчано-соляной смеси.

Рабочие планируют очистить от снега и наледи также скверы и парки. Всего в план включили более 50 участков.

«Силами районных администраций и управляющих компаний организована очистка от снега и наледи межквартальных проездов и придомовых территорий. Для этого привлечено около тысячи дворников и 35 единиц снегоуборочных машин», — рассказали в горадминистрации.

Ранее в крае пришлось вводить ограничения для движения по нескольким трассам из-за невыносимой гололедицы. По последним данным, все направления уже открыли.

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