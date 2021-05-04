Теледоктор назвал сумасшедшим мужчину, решившего судиться со звездой госканала

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что житель Калужской области решил подать на него в суд.

Мужчина посчитал, что врач нанес его семье материальный ущерб, так как его родственница выбросила бытовую технику после просмотра передачи с Мясниковым.

Телеврач сообщил, что не относится к угрозе, о которой заявил житель Калужской области, серьезно, и назвал мужчину сумасшедшим, пишет «Собеседник».

«Что говорить о сумасшедших? Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо. Видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков», — заключил доктор.

Житель Калужской области решил подать в суд на Мясникова. По словам мужчины, во время одного из эфиров доктор рассуждал о вреде бытовой техники, пишет Lenta.ru. Бабушка мужчины посмотрела выпуск и выбросила фен, электрочайник и микроволновку.

Поэтому, по мнению россиянина, Мясников причинил его семье материальный ущерб.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал заявление эпидемиолога о том, что маски защищают от коронавируса на 95%.

По его словам, он не против масочного режима — «сказано носить, значит носить»