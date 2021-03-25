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Жизнь
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Телефонных мошенников предложили наказывать. Но пока неизвестно, как их искать

Центробанк предложил ввести наказание для телефонных мошенников, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, сообщает РИА «Новости».

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

В ЦБ подчеркнули, что число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в два раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом.

«В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону», — отметили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что сегодня такие преступления могут квалифицировать по разным статьям, что затрудняет доведение дела до судебного решения.

«Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)», — отметили в ЦБ.

Впрочем, эксперты не видят необходимости в этом. Так, московский адвокат Муса Абдурахманов считает, что проблема не в Уголовном кодексе, а в том, что следственные органы не имеют достаточного опыта и навыков в расследовании таких преступлений.

Ранее житель Рубцовска потерял 1 млн рублей, поучаствовав в «секретной операции» мошенников, которые представились сотрудниками банка и спецслужб.

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