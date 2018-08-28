Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

На официальном сайте Telegram обновилась страница с политикой конфиденциальности.

В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам, — написано в политике конфиденциальности.