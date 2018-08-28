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Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

Мессенджер Telegram готов передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения, сообщает ресурс «Код Дурова».

Мессенджер. Telegram. Whatsapp
Мессенджер. Telegram. Whatsapp
ССО

На официальном сайте Telegram обновилась страница с политикой конфиденциальности.

В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам, — написано в политике конфиденциальности.

Также каждый полгода мессенжер станет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму.

Напомним, ранее компания Telegram Messenger LLP подавала апелляционную жалобу на решение Верховного суда, который признал законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей.

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