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На телеканале «Культура» вышел фильм о народах Алтая

Телеканал «Культура» («Россия К») начал цикл документальных фильмов «Земля людей». Он посвящен малым народам России. Первый фильм проекта рассказывает о теленгитах — о коренных народах Алтая, пишут «Новости Горного Алтая».

Телеканал «Культура» показал программу о народах Горного Алтая.
Телеканал «Культура» показал программу о народах Горного Алтая.
Скриншот из программы на канале tvkultura.ru

Герои фильма — жители Улаганского и Кош-Агачского районов, которые занимаются традиционными видами животноводства, содержат лошадей, яков, мелкий рогатый скот, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Теленгиты живут в горах южного Алтая. Некоторые из них до сих пор сохраняют кочевой образ жизни. Чем сложнее жизнь человека, тем закаленнее он становится — слабых горы не прощают, — сказано в описании фильма.

Герои фильма считают себя счастливыми и говорят о том, что «необходимо жить своим трудом и не жаловаться на судьбу». В программе также рассказывают о национальных инструментах и исполнении горлового пения — кай, ценности головного убора для южных алтайцев и шаманизме.

Второй фильм проекта «Земля людей» выйдет в эфир 20 октября и расскажет о представителях тубаларов — коренного народа республики, проживающего в северной части Горного Алтая.

Напомним, в начале августа вышел выпуск программы «Орел и Решка», посвященный Республике Алтай.

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