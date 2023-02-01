Теленка и его хозяйку-американку задержали на Красной площади за несанкционированный митинг

Полиция задержала гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади в центре Москвы. Их действия расценили как несанкционированный митинг. Об этом сообщает ТАСС .

Полиция задержала 34-летнюю американку, которая прогуливалась с теленком на Красной площади. По ее словам, она купила животное на «Авито» и решила выгулять его.

Однако Красная площадь оказалась неудачным местом для выпаса домашнего скота. На гражданку США составили протокол по ст. 20.2. КоАП («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Девушке грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы.

«Мослента» сообщает, что девушка известна тем, что часто меняет страны и всегда живет в доме со скотом. Так в Лондоне и Польше она жила с поросятами. По ее словам, таким образом она пытается привлечь внимание к правам животным и отговорить людей есть домашний скот.

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