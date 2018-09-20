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Телеведущая Елена Малышева кардинально сменила имидж

Телеведущая Елена Малышева удивила публику преображением. Она появилась в студии в черных брюках-бананах с завышенной талией, деловой блузе в полоску и лодочках.

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

«Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение», — заявила в Instagram 57-летняя ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале.

Поклонники, которые привыкли видеть Елену в платьях, были поражены ее смелостью кардинально сменить образ и похвалили ведущую, пишет mail.ru. «Уж точно лучше чем те бабско-пенсионерские платья. Еще модель туфель разнообразьте и вообще ажур», — написали комментаторы.

Нашлись и те, кому наряд показался старомодным и неподходящим Малышевой: «Елена Васильевна! Постоянно смотрю вашу передачу и каждый раз удивляюсь — кто вас так одевает? Снова и снова очередной нелепый наряд. Как под копирку…».

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