Телеведущая Елена Малышева кардинально сменила имидж

Телеведущая Елена Малышева удивила публику преображением. Она появилась в студии в черных брюках-бананах с завышенной талией, деловой блузе в полоску и лодочках.

«Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение», — заявила в Instagram 57-летняя ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале.

Поклонники, которые привыкли видеть Елену в платьях, были поражены ее смелостью кардинально сменить образ и похвалили ведущую, пишет mail.ru. «Уж точно лучше чем те бабско-пенсионерские платья. Еще модель туфель разнообразьте и вообще ажур», — написали комментаторы.

Нашлись и те, кому наряд показался старомодным и неподходящим Малышевой: «Елена Васильевна! Постоянно смотрю вашу передачу и каждый раз удивляюсь — кто вас так одевает? Снова и снова очередной нелепый наряд. Как под копирку…».