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Жизнь

Телеведущая объяснила, почему приравняла к «нищебродам и алкоголикам» россиян с МРОТ

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала в своем Instagram видео с пояснениями к недавнему скандальному высказыванию.

Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
www.instagram.com/victoriabonya

Ранее Боня заявила, что деньги в России раздают «нищебродам и алкоголикам».

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — написала она, подчеркнув, что государство в первую очередь должно помогать бизнесу.

После этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РЕН ТВ, что у телеведущей нет мозга, а «ученые еще не научили силиконовые импланты думать».

Боня объяснила резонанс тем, что ее цитату «про МРОТ» попросту вырвали из контекста.

В ролике Боня отметила, что ее высказывания касались не всех россиян, а только тех людей, которые превратились в «отбросы общества».

«Если эти слова задевают человека, то он, как минимум, должен относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване, ничего не делает», — разъяснила она.

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева оказалась в схожем положении после критики выплат, написав: «<…> отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

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