Телеведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал видео, на котором он во время новогодней вечеринки ходит в майке с нецензурными выражениями и держит в руках спиртное. Журналист считает, что этот ролик пустили в интернет ради «хайпа», сообщила «Газета.ru».

Компрометирующее видео с журналистом попало в интернет 25 декабря. Выяснилось, что его выложила в сеть коллега Шейнина. Она рассказала СМИ, что «не хотела его подставить», а, наоборот, очень «гордится работой» с ним в команде. Спустя несколько минут женщина удалила видео, но пользователи успели его сохранить и распространить в социальных сетях.

Шейнин заявил, что не видит в своих действиях ничего предосудительного, потому что это была личная вечеринка сотрудников ток-шоу, и ведущий на ней просто отдыхал. «Понимаю, если бы я вел на канале „Спас“ программу, скажем, „Диалоги о нравственности“, и говорил бы всем, что нельзя материться. И вдруг все бы увидели, что я вот на корпоративе ругнулся…» — резонно заявил Шейнин.

Волну негативных комментариев вызвало состояние ведущего — предполагалось, что на мероприятии он был нетрезв. В ответ на эти нападки Шейнин посоветовал комментаторам посмотреть на себя и свое поведение во время праздничных корпоративов.

Артем Шейнин,

телеведущий:

— Когда вы собираетесь вместе, выпиваете, танцуете, кричите какие-то там дурацкие слова, или что-то такое, то между вами возникает некая химия, которая растворяет негатив, и вы потом можете работать дальше. Идея именно в этом.

Далее Шейнин попытался поразмышлять, что такого ужасного люди увидели в ролике: майку с матом на английском он взял первую попавшуюся и ничего плохого в этом не видит, а выпивать на вечеринках, по его мнению, абсолютно нормально.

Артем Шейнин,

телеведущий:

— Я держу в руках рюмку? А я на вечеринке что должен держать? Стакан с молоком? Я говорю, и видно, что я выпил? Минуточку, а я зачем пришел туда?! Разве я кому-то говорил, что непьющий? Меня не выносили оттуда на руках, я не дрался, не лежал лицом в салате. Я просто стоял с рюмкой в руке, при этом совершенно неясно было, сколько выпил, и просил всех наполнить бокалы. Но видео не публикуют, чтобы здравомыслящие люди не смогли сделать выводов. Вот по какому угодно поводу ждал нового обострения внимания к своей скромной персоне, но… Уж точно не по поводу отмечания Нового года с командой «Время покажет».

Он добавил, что называть это мероприятие «корпоративом» не совсем верно, поскольку ресторан был снят на их собственные деньги и отметил, что ролик был выложен в интернет ради «хайпа».

Телеведущий не раз использовал нецензурную лексику в эфире общественно-политической передачи «Время покажет». Например, в июне он случайно выругался матом в прямом эфире во время обсуждения матча чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем. Руководство Первого канала назначило Шейнину штраф.

«Все, кто меня видел, знают, что в лексиконе у меня есть и матные слова. Даже в эфире это иногда проскальзывает — что неправильно, подчеркну!», — сказал журналист, отметив, что на вечеринке он был «самим собой».