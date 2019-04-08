Телеведущий Владимир Познер назвал способ объединить россиян

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — цитирует журналиста pozneronline.ru.
Телеведущий также считает, что в России не удастся создать национальную идею, основанную на православии.
Ранее Владимир Познер занял седьмую строчку в «Рейтинг травли» среди медиаперсон. Негодование в соцсетях спровоцировало его высказывание о Сталине. На первом месте рейтинга оказалась журналистка Ольга Скабеева с телеканала «Россия 1».