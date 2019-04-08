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Жизнь

Телеведущий Владимир Познер назвал способ объединить россиян

Владимир Познер считает, что у России нет национальной идеи, но объединить жителей страны могла бы идея правды. Об этом он заявил на встрече с читателями, пишет РИА Новости.

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — цитирует журналиста pozneronline.ru.

Телеведущий также считает, что в России не удастся создать национальную идею, основанную на православии.

Ранее Владимир Познер занял седьмую строчку в «Рейтинг травли» среди медиаперсон. Негодование в соцсетях спровоцировало его высказывание о Сталине. На первом месте рейтинга оказалась журналистка Ольга Скабеева с телеканала «Россия 1».

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