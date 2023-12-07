Тело актрисы из сериала "Глухарь" обнаружила медсестра

Тело обнаружила медсестра. В последнее время артистка часто жаловалась на плохое самочувствие.
Корнилова почти 30 лет служила в Театре на Таганке, напоминает bfm.ru.
Кинозрителям Корнилова запомнилась по сериалам «Глухарь», «Солдаты»,«Тихая охота» и другим.
Ранее скоропостижно умер вице-президент Сбербанка. Николаю Васеву было 42 года, указывает Газета.Ru. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа.
После тяжелой болезни умер на 41-м году жизни заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников.