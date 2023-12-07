7 декабря
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Жизнь

Тело актрисы из сериала "Глухарь" обнаружила медсестра

Актриса театра и кино Елена Корнилова умерла на 86-м году жизни, пишет МК.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Тело обнаружила медсестра. В последнее время артистка часто жаловалась на плохое самочувствие.

Корнилова почти 30 лет служила в Театре на Таганке, напоминает bfm.ru.

Кинозрителям Корнилова запомнилась по сериалам «Глухарь», «Солдаты»,«Тихая охота» и другим.

Ранее скоропостижно умер вице-президент Сбербанка. Николаю Васеву было 42 года, указывает Газета.Ru. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа.

После тяжелой болезни умер на 41-м году жизни заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников.

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