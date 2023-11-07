Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Он умер на 86-м году жизни, указывает LIFE.
Зрители запомнили Владимира Белецкого по роли яркого соседа Варламова. Эта роль была единственной в фильмографии актера.
Большую часть своей карьеры Белецкий посвятил театру.
Последние годы жизни актер провел в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru.
Причины смерти не уточняются.
Ранее в своей квартире умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей».
Белла Ко боролась с тяжелым заболеванием.
Ее обнаружили в ее московской квартире.
Белла Ко в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Была актрисой дубляжа и переводчицей.
Также умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Скончался российский актер Андрей Бабенко. Ему было 47 лет.