«Тело умнее нас». Какие истины раскрыл в танце 80-летний алтайский хореограф

Легко ли быть камышом в 80 лет? Алтайский хореограф и танцор Александр Кожевников доказывает, что это, по крайней мере, возможно. В своем юбилейном концерте в селе Налобиха он удивлял зрителей акробатикой, образами и танцами «для активных извилин». Как это выглядело и что позволяет профессионалу все эти годы оставаться в тонусе — расскажем в этом материале.

Служить музыке

Долгие годы ни одна неделя Александра Кожевникова не проходит без гантелей и хореографического станка. Железной дисциплине его научила армия. Она же дала навык «читать» человека, что очень важно для чувственной хореографии.

«Когда шел служить, думал, что это будет потерянное время, но убедился, что это не так, — рассказывает мастер. — Армия ставит человека на место, обнажает его сущность в конкретных условиях. Здесь он как на ладони. Начинаешь лучше понимать людей».

По-армейски же его тело служит музыке: звуки «дают приказ», который Кожевников четко выполняет.

«Тело умнее нас, — говорит он. — Некоторые номера я не сочиняю специально, а внимательно прислушиваюсь к себе в поисках движений, наиболее соответствующих внутреннему состоянию. Моя хореография — это работа отзывчивого тела, предоставленного звуку. В ней нет „вау-эффекта“, она для активных извилин».

Разрывать границы

Всю философию своего творчества Александр Кожевников смог раскрыть на концерте в честь собственного восьмидесятилетия.

В начале публику «разогревали» молодые артисты — солисты театра танца «Фиеста» Яна Свирина и Тимофей Фролов. В номере в стиле «модерн» они показали всю гамму переживаний и развития отношений влюбленной пары.

Сам Кожевников предстал перед зрителями в качестве хореографа и солиста в трех номерах. В «Автопортрете» мастер изобразил художника в процессе «поиска». Сначала он создает рамку и ограничивает ее внутреннее пространство. Затем разрывает созданные им границы и предоставляет фантазии возможность создавать конкретный образ, ищет в нем целостность. Далее герой рисует новую раму, подписывает пустое полотно, как будущую задачу, которую еще предстоит выполнить.

В номере «Ли Бо, луна и тень», сочиненном по мотивам стихотворения великого поэта Ли Бо, звучит красивая китайская народная музыка. Движения Александра Кожевникова графичны, несколько напоминают ушу. Это выступление также приникнуто темой поиска: поэт ищет вдохновение среди цветов.

Александр Кожевников. Предоставлено altapress.ru.

Композицию «Облачко» мастер составил в стиле свободной пластики. Хореограф не осмысливал рационально ее содержание, а предоставил телу возможность высказать то, что диктовала музыка: тревогу и ожидание чего-то неизвестного.

Но в отличие от лирического героя Александр Кожевников твердо знает, что его ждет дальше: гири, станок и йога.

Досье

Александр Кожевников хореограф, танцор. Окончил Культпросветучилище. Служил в морской пехоте, участвовал в военном параде на Красной площади, посвященном 50-летию Советской власти.

С 1973 по 2003 год работал танцором и солистом балета в Алтайском краевом театре музыкальной комедии и Красноярском театре оперетты. С 2002 по 2004 год был балетмейстером барнаульского народного коллектива «Вдохновение». В 2007 переехал в Налобиху, где выступал в Доме культуры с сольными номерами: «Аритмия», «Silentium», «Жест», «За звуком», «Меланхолия», «Ветер в камышах» и другими.