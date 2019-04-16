Тёмная тема «ВК» для Android: как включить

Темная тема для «ВК» на андроид
Чтобы включить темную тему, пользователи должны обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии и написать к любому посту комментарий «Темная тема».
После этого на экране появится специальное уведомление.
После этого включить темную тему «ВКонтакте» можно в разделе «Настройки», уточняет «Лайфхакер». Там же можно вернуть светлые цвета интерфейса.
Темная тема «ВК» на андроид помогает снизить нагрузку на глаза ночью. Кроме того, она экономит энергию на устройствах с OLED-экраном.