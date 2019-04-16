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Тёмная тема «ВК» для Android: как включить

В приложении «ВКонтакте» на Android стала доступна темная тема оформления. Рассказываем, как включить темную тему и зачем она нужна.

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

Темная тема для «ВК» на андроид

Чтобы включить темную тему, пользователи должны обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии и написать к любому посту комментарий «Темная тема».

После этого на экране появится специальное уведомление.

После этого включить темную тему «ВКонтакте» можно в разделе «Настройки», уточняет «Лайфхакер». Там же можно вернуть светлые цвета интерфейса.

Темная тема «ВК» на андроид помогает снизить нагрузку на глаза ночью. Кроме того, она экономит энергию на устройствах с OLED-экраном.

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