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Жизнь

Тенденция к упрощению. Какой была барнаульская елка в разные годы и что с ней происходит сейчас

Начало декабря: площадь Сахарова традиционно перекрыта. Лед волшебным образом превращается в снежные фигуры, килограммы и километры светового оборудования и проводов — в иллюминацию, а железные каркасы и еловые палки — в символ праздника. Мы расскажем, каким снежный городок был в недалеком прошлом, почему сегодня он выглядит именно так, и как в праздничные вопросы вмешивается бюрократия.

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Сквозь года

Для нескольких поколений барнаульцев поход в новогодние праздники на площадь Сахарова — уже традиция. Но так было не всегда. Прежде чем «осесть» на площади, главная елка и снежный городок больше 80 лет «перескакивали» с одного места на другое.

XIX век

Отмечать Новый год в Барнауле начали в середине XIX века. Тогда центром праздничной жизни был район нынешнего «Старого базара». Сохранилось воспоминание жительницы города Е. С. Поярковой от 23 января 1839 года. В письме дочери и зятю, которые жили в Санкт-Петербурге, женщина рассказывала, что устроила в сочельник елку для детей.

В конце века праздничные мероприятия начали проводить купцы. Главным новогодним «инфлюенсером» прошлого столетия был зажиточный купец Иван Платонов — елка, которую проводил он, была самой популярной.

Рождественские открытки.
Рождественские открытки.
Михаил Хаустов

В 1899 году Новый год праздновали уже официальнее — елку установили в Заводском театре.

1900−1920

В начале XX века появилось два варианта празднования Нового года. Купцы могли пойти в Народном дом, нынешнее здание филармонии, — здесь проводили пышные гуляния для местных богачей и ставили елку. Остальные горожане веселились в центре города — тогда это была Демидовская площадь. Здесь размещали елку, заливали иллюминированный каток, ставили снежный городок и запускали фейерверки. Организаторами также были местные купцы.

В 1929-м году зимние праздники были отменены, а празднование Нового года объявлено «пережитком прошлого».

1930

В 1935-м году начинается создание советских атрибутов Нового года. Тогда и появляются привычные нам герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодняя елка в Барнауле, 50-е.
Новогодняя елка в Барнауле, 50-е.
Сообщество «Старые фото Барнаула, Алтайского края».

Новый год снова пришел в Барнаул, но главный снежный городок перенесли на площадь Свободы — город рос, и Демидовская площадь уже перестала считаться центром.

1950

В 1957 году под руководством Бориса Яксевича на площади работали несколько скульпторов. Снежный городок приобретает знакомые нам черты — тогда он выглядел так:

  • в центре — елка;

  • с северо-востока — барельеф «Земля и ее спутник Луна»;

  • с юга — заяц, лиса и петух — герои сказок;

  • с севера — скульптура «танец маленьких медвежат».

  • вокруг городка — снежная ограда.

Каким был барнаульский &quot;Снежный городок&quot; в 1957 году.
Каким был барнаульский «Снежный городок» в 1957 году.
altapress.ru.

Снежные скульптуры в 50−60-х годах были монументальными и минималистичными. Их не раскрашивали, зато делали высокими — рост фигур мог доходить до 10 метров.

1960

В 60-е годы главную елку установили на рядом с нынешним «Нулевом километром», у площади Советов, но идея праздновать здесь Новый год не прижилась — «нулевой» в это же время начали активно застраивать. Вскоре елка вернулась на площадь Свободы — там она и оставалась до 80-х годов.

Новогодняя елка в Барнауле, 60-е.
Новогодняя елка в Барнауле, 60-е.
Сообщество «Старые фото Барнаула, Алтайского края».

В 60-е новогодние городки начали строить в каждом районе города. Их можно было найти возле ДК «Трансмаш», у кинотеатров «Мир» и «Россия», на стадионе «Локомотив» и в районе Старого базара. А снежные горки были почти в каждом дворе.

1980

В 80-х годах закончилось строительство площади Сахарова — она и стала главной площадкой для проведения городских праздников и концертов. Новогодний снежный городок и елку тоже перенесли сюда — с 1985 года и по сей день елку устанавливают на этом месте. Новогодний городок лишь один раз возвращался на площадь Свободы — его перенесли на историческое место из-за пробок.

Новогодняя елка в Барнауле, 80-е.
Новогодняя елка в Барнауле, 80-е.
Сообщество «Старые фото Барнаула, Алтайского края».

1999

Хотя городок в том году начали возводить поздно, всего за 11 дней до Нового года, строители сумели впечатлить барнаульцев. Скульпторы, кроме классических фигур сказочных героев, создали и непривычных для России персонажей: дракона и Микки Мауса. Скульптуры уменьшились в размерах, но зато впервые стали яркими — их раскрашивали краской на спиртовой основе. Добавилось и еще одно нововведение — почти трехметровый ледяной дворец.

Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Предоставлено altapress.ru Евгением Павловым.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Предоставлено altapress.ru Евгением Павловым.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Предоставлено altapress.ru Евгением Павловым.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Снежный городок в Барнауле в 1999 году.
Предоставлено altapress.ru Евгением Павловым.

2000−2021

С каждым годом размеры елки увеличивались. Если в 1999 году она достигала 22-х метров, то в 2012 — уже 30-ти.

Каким был барнаульский &quot;Снежный городок&quot; в 2021 году.
Каким был барнаульский «Снежный городок» в 2021 году.
altapress.ru.

В 2017 году площадь Сахарова украсили световым потолком с вензельными гирляндами, пятью ледовыми горками разных размеров и катком со светодиодным фонтаном в центре.

Снежный городок к 2021 году обошелся в 15 млн рублей.

Елка сегодня: праздник для горожан или дань бюрократической традиции

Скульптор Евгений Павлов занимается оформлением снежного городка уже не первый год. Сетует не на зарплату и условия работы, а на простоту запросов: «Почему все наши олигархи деньги зарабатывают здесь, а культуру смотрят на западе? Потому что смотрят на красивое. А вопрос другой: почему здесь красивого не делают? Оттого, что оценивают не специалисты, спрос художников занижается».

Создавать шедевры искусства не выгодно ни с точки зрения расходов, ни с точки зрения обывательского спроса. В этом году кардинальных перемен тоже не будет.

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

На площади традиционно установили елку и возвели снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой. Украют главную новогоднюю площадку города тринадцать ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года. Установлен ледяной арт-объект «Спасибо врачам!» и иллюминационный фонтан на пересечении улицы Молодежная и проспекта Ленина.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом стоимость работ существенно сократилась — в этом году не закупалась новая иллюминация и другое оборудование для украшения главной новогодней площадки, а значит светодиодные перетяжки, бокалы и украшения остались прежними.

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Администрация это такой психотип общественный, он любовью не занимается. Это функционал. Функция — провести новый год. Нужно уложиться в определенные рамки и сроки», — говорит Павлов.

И хотя новые идеи для проведения городской елки и не появились, а расходы на ее создание в этом году сократились, горожане по-прежнему относятся к традиции барнаульского празднования с теплотой.

«Что за Новый год без ледяного городка? Я когда детей на каникулах туда отвожу, сама бегаю вместе с ними и детство вспоминаю. Конечно, если сравнить Московские праздники, то у нас многое можно изменить и добавить, но, мы и такому празднику рады!» (Юлия Баранкова).

«Это место, где можно погулять с семьей и друзьями» (Данил Панчишных).

«Это же только подталкивает нас к новогоднему настроению и детской сказке» (Мария Агеева).

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Авторы материала: Виктория Бобрышева, Полина Бурнашева, Валерия Гаевская, Макар Курапов, Антонина Лышова, Александра Мирошниченко, Ксения Мозжилина, Анастасия Наборщикова, Екатерина Романова, Виктория Стародубцева, Юлия Суханова.

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