Теперь будет полегче. Самые сильные ноябрьские морозы покидают Алтайский край

Ранее в алтайском Гидрометцентре altapress.ru рассказали, что дно холода как раз придется на ночь четверга. Согласно данным ЦГМС, местами температура достигала -36 градусов.
При этом морозная погода задержится в Алтайском крае еще на несколько дней.
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, арктический антициклон будет оказывать влияние на районы края до 26 ноября.
В связи с тем, что морозы становятся слабее в некоторых районах края ожидаются небольшие осадки. Может усилиться ветер, не исключаются слабые метели.