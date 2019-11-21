Теперь будет полегче. Самые сильные ноябрьские морозы покидают Алтайский край

Алтайский край минувшей ночью 21 ноября пережил самые сильные холода, которые были в этом месяце. Морозная погода продолжит держаться в регионе примерно до середины следующей недели, но столь низких температур уже не ожидается.

Ранее в алтайском Гидрометцентре altapress.ru рассказали, что дно холода как раз придется на ночь четверга. Согласно данным ЦГМС, местами температура достигала -36 градусов.

При этом морозная погода задержится в Алтайском крае еще на несколько дней.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, арктический антициклон будет оказывать влияние на районы края до 26 ноября.

В связи с тем, что морозы становятся слабее в некоторых районах края ожидаются небольшие осадки. Может усилиться ветер, не исключаются слабые метели.