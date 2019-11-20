30-градусные морозы ударили по Алтайскому краю. Когда потеплеет?

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сейчас районы края находятся под влиянием арктического антициклона.
Где в Алтайском крае было холоднее всего
Минувшей ночью температуры в регионе колебались в диапазоне −20…−30 градусов. В северных районах температура опускалась до -33 градусов. В Ребрихе столбики термометров показывали -35 градусов.
Станет еще холоднее
Ожидается, что в ночь на 21 ноября будет еще холоднее. Местами температура упадет до отметки -36 градусов.
«Дышащий» антициклон
Впрочем, затем, как ожидается, холода немного ослабнут. В ночные часы температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −20…−30 градусов.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона до 26 ноября. Но после 21 ноября морозы станут слабее. Дело в том, что этот антициклон «дышащий». Поэтому похолодание, которые мы наблюдаем сейчас, уступит место небольшому потеплению.
Напомним, что похолоданию в Алтайском крае предшествовали сильные снегопады.