Теперь клещи. Барнаул вновь обработают химикатами

В Барнауле приступили к акарицидной обработке. В мэрии уверяют , что препараты, используемые при этом, убивают исключительно клещей.

Сотрудники компании «Биоальтернатива» (той же, что дезинфицирует улицы от коронавируса) обработали противоклещевым препаратом участки в центре города: зоны вокруг корпуса АлтГУ по ул. Молодежной, сквер за заданием правительства Алтайского края и пл. Сахарова.

Обработка от клещей в Барнауле. barnaul.org

Также от клещей избавили Нагорный парк и аллею Чепурко в поселке Южном. Еще предстоит обработать аллею Ветеранов и зеленую зону по Змеиногорскому тракту, а также территории, прилегающие к городскому пляжу и к медицинскому кластеру, прибрежную зону Барнаулки и другие.

В Ленинском районе акарицидную обработку начнут 4 мая. В плане — парк «Юбилейный», парк Целинников, березовая роща на ул. Солнечной Поляне и другие.

В Октябрьском районе стартуют 1 мая. Работы проведут в сквере по ул. Германа Титова, 9 г, в парке «Победа» по пр. Космонавтов, в лесопарковой зоне рядом с «Юбилейным».