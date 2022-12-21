Теперь по-новогоднему. Праздничную иллюминацию зажгли на барнаульском арбате

Сейчас там завершается строительство ледяного городка, сообщают подписчики Barnaul 22.
На входе в городок поставили ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также большую звезду.
Есть на барнаульском арбате и елка высотой шесть метров. Кроме того, смонтированы большие новогодние шары, навесная иллюминация, фигуры героев из советских мультфильмов.
Ранее стало известно, как будут работать больницы в новогодние праздники в Алтайском крае.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!