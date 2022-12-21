21 декабря
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Жизнь

Теперь по-новогоднему. Праздничную иллюминацию зажгли на барнаульском арбате

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольской осветили праздничной иллюминацией.

Новогодняя улица Мало-Тобольская
Новогодняя улица Мало-Тобольская
Barnaul 22

Сейчас там завершается строительство ледяного городка, сообщают подписчики Barnaul 22.

На входе в городок поставили ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также большую звезду.

Есть на барнаульском арбате и елка высотой шесть метров. Кроме того, смонтированы большие новогодние шары, навесная иллюминация, фигуры героев из советских мультфильмов.

Ранее стало известно, как будут работать больницы в новогодние праздники в Алтайском крае.

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