Теперь тут лужа. Насколько сильно обмелел рукав Оби у Бобровки, куда ходили теплоходы

Летом вода доставала высокий берег, сейчас — можно гулять по речному дну. «Каждый год к осени мелеет, но чтоб так!» — удивляются дачники.
А вот как выглядело это место летом. Сюда ходили теплоходы Москва и ПТ «Барнаул-Бобровка» и «Барнаул-Рассказиха». В августе навигация по этим маршрутам завершилась.
Рукав Оби у Бобровки летом.
Анна Зайкова.
Рукав Оби у Бобровки летом.
Анна Зайкова.
Рукав Оби у Бобровки летом.
Анна Зайкова.
Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, что не зафиксировали средние значения уровня воды в реках даже в период весеннего паводка.