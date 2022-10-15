Теперь тут лужа. Насколько сильно обмелел рукав Оби у Бобровки, куда ходили теплоходы

По судоходному рукаву Оби у села Бобровка в Алтайском крае теперь проплывет, разве что, бумажный кораблик. Так сильно уровень воды здесь еще не опускался, говорят дачники. Altapress.ru публикует снимки со дна речного.

Летом вода доставала высокий берег, сейчас — можно гулять по речному дну. «Каждый год к осени мелеет, но чтоб так!» — удивляются дачники.

А вот как выглядело это место летом. Сюда ходили теплоходы Москва и ПТ «Барнаул-Бобровка» и «Барнаул-Рассказиха». В августе навигация по этим маршрутам завершилась.

Рукав Оби у Бобровки летом. Анна Зайкова. Рукав Оби у Бобровки летом. Анна Зайкова. Рукав Оби у Бобровки летом. Анна Зайкова.

Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, что не зафиксировали средние значения уровня воды в реках даже в период весеннего паводка.