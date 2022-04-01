Тепло и еще теплее. Алтайские синоптики рассказали о погоде в первые дни апреля

1 апреля в крае днем будет преимущественно без осадков, температура +3… +8 градусов, по южным территориям до +14 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

2 апреля в ночь ожидается −4… +1 градус, также без осадков. Днем потеплеет до +6… +11 градусов в предгорьях ожидается до +16. Ветер сменится на юго-западный, 4−9 м/с с порывами до 16 м/с.

3 апреля будет еще теплее: даже в ночь ожидается плюсовая температура — до +6 градусов. Днем прогнозируют +6… +11 градусов, по югу до +18. По северу местами небольшой дождь Сила и направление ветра существенно не изменятся.

В Барнауле

В столице края 1 апреля ожидается +6… +8 градусов, ветер южный, 5−10 м/с

2 апреля днем будет +8… +10 градусов, ветер юго-западный, 4−9 м/с.

3 апреля термометры покажут +7… +9 градусов, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.