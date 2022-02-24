Тепло и снег капает. Алтай прогреется местами до +5 градусов

Снег и гололедица ожидаются в Алтайском крае в четверг, 24 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят −1…−6 градусов, местами по югу до +4. Ветер юго-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

«В отдельных районах снег. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Температура днем в краевой столице составит −1…−3 градуса. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В пятницу, 25 февраля, в крае обещают мокрый снег, а в некоторых районах потеплеет до +5 градусов. В Барнауле ожидается около 0 градусов.