Тепло ненадолго вернется на Алтай. Но есть морозный нюанс

Осень с каждым дне все смелее заявляет о том, что бабье лето в Алтайском крае хоть и задержалось, но ненадолго.

Об этом говорят минусовые ночные температуры. Так, преимущественно в предгорьях региона, 17 октября составили минус два градуса. В Барнауле плюс пять.

Днем будет сравнительно тепло для этого времени года. Так, в регионе температура воздуха составит плюс 15 градусов, в Барнауле — 12.

Ветер юго-западный.

Ранее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.

Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.