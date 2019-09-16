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Жизнь

Тепло под +30 градусов пообещали синоптики в Алтайском крае

До 19 сентября в Алтайском крае будет ясно, тепло и никаких ночных заморозков, следует из предварительного прогноза алтайского ЦГМС. Температура по региону дойдет до +28 градусов.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

Погода в Алтайском крае 17 сентября

ночью:

  • +5… +10 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +20… +25 градусов,
  • местами в южных районах небольшие дожди, грозы, в утренние часы местами туманы,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 сентября

ночью:

  • +10… +15 градусов,
  • местами в южных районах небольшие дожди, грозы,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +22… +27 градуса.
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Теплая осень.
Теплая осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 19 сентября

ночью:

  • +10… +15 градусов, в предгорьях до +5 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

днем:

  • +23… +28 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

17 сентября ночью будет +9. +9 градусов и без осадков. Днем ожидается +21… +23 градуса.

18 сентября ночная температура составит +12… +14 градусов, днем +22… +24 градуса и без осадков.

19 сентября ночью термометры покажут также +10… +12 градусов. Днем +24… +26 градусов, также без осадков.

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