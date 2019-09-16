Тепло под +30 градусов пообещали синоптики в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 17 сентября
ночью:
- +5… +10 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +20… +25 градусов,
- местами в южных районах небольшие дожди, грозы, в утренние часы местами туманы,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 сентября
ночью:
- +10… +15 градусов,
- местами в южных районах небольшие дожди, грозы,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +22… +27 градуса.
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Теплая осень.
СС0
Погода в Алтайском крае 19 сентября
ночью:
- +10… +15 градусов, в предгорьях до +5 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
днем:
- +23… +28 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
17 сентября ночью будет +9. +9 градусов и без осадков. Днем ожидается +21… +23 градуса.
18 сентября ночная температура составит +12… +14 градусов, днем +22… +24 градуса и без осадков.
19 сентября ночью термометры покажут также +10… +12 градусов. Днем +24… +26 градусов, также без осадков.