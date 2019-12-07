Тепло, снежно и ветрено: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 7 декабря
днем:
- -3…+2 градуса,
- умеренный, местами сильный снег, мокрый снег, гололёдные явления, метель, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы,
- ветер юго-западный, 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 8 декабря
ночью:
- -1…-6 градусов,
- небольшой, местами умеренный, по востоку и югу местами сильный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- ветер юго-западный, 13−18 м/с, местами порывы 19−24 м/с
днем:
- -2…+3 градуса,
- небольшой, местами умеренный, снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с
Погода в Барнауле 7 декабря:
днем:
- -1…+1 градус,
- умеренный снег, мокрый снег, метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- ветер юго-западный, 15−20 м/с
Погода в Барнауле 8 декабря:
ночью:
- -1…-3 градусов,
- умеренный, временами сильный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- ветер юго-западный, 13−18 м/с
днем:
- 0…+2 градуса,
- небольшой, снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица
- ветер юго-западный, 9−14 м/с
Когда закончится оттепель?
Напомним, столь резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае продержится до самого конца текущей недели и может задержаться еще в самом начале следующей.
Однако затем в регионе похолодает. На районы края начнет оказывать влияние антициклон, с приходом которого погода стабилизируется.