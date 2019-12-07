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Жизнь

Тепло, снежно и ветрено: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 7 и 8 декабря, столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса. Синоптики обещают снег, в некоторых районах возможны сильные порывы ветра, сообщает алтайский ЦГМС.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае в субботу, 7 декабря

днем:

  • -3…+2 градуса,
  • умеренный, местами сильный снег, мокрый снег, гололёдные явления, метель, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы,
  • ветер юго-западный, 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 8 декабря

ночью:

  • -1…-6 градусов,
  • небольшой, местами умеренный, по востоку и югу местами сильный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • ветер юго-западный, 13−18 м/с, местами порывы 19−24 м/с

днем:

  • -2…+3 градуса,
  • небольшой, местами умеренный, снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с

Погода в Барнауле 7 декабря:

днем:

  • -1…+1 градус,
  • умеренный снег, мокрый снег, метель, гололёдные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • ветер юго-западный, 15−20 м/с

Погода в Барнауле 8 декабря:

ночью:

  • -1…-3 градусов,
  • умеренный, временами сильный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • ветер юго-западный, 13−18 м/с

днем:

  • 0…+2 градуса,
  • небольшой, снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица
  • ветер юго-западный, 9−14 м/с

Когда закончится оттепель?

Напомним, столь резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае продержится до самого конца текущей недели и может задержаться еще в самом начале следующей.

Однако затем в регионе похолодает. На районы края начнет оказывать влияние антициклон, с приходом которого погода стабилизируется.

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