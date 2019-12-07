Тепло, снежно и ветрено: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 7 и 8 декабря, столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса. Синоптики обещают снег, в некоторых районах возможны сильные порывы ветра, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу , 7 декабря

днем:

-3…+2 градуса,

умеренный , местами сильный снег , мокрый снег , гололёдные явления , метель , на дорогах местами сильная гололедица , снежные заносы,

местами сильный снег мокрый снег гололёдные явления метель на дорогах местами сильная гололедица снежные заносы, ветер юго-западный , 15−20 м/с , местами порывы 25−27 м/с

Погода в Алтайском крае в воскресенье , 8 декабря

ночью:

-1…-6 градусов,

небольшой , местами умеренный , по востоку и югу местами сильный снег , мокрый снег , метели , гололёдные явления , на дорогах местами сильная гололедица , снежные заносы

местами умеренный по востоку и югу местами сильный снег мокрый снег метели гололёдные явления на дорогах местами сильная гололедица снежные заносы ветер юго-западный , 13−18 м/с , местами порывы 19−24 м/с

днем:

-2…+3 градуса,

небольшой , местами умеренный , снег , мокрый снег , метели , гололёдные явления , на дорогах местами сильная гололедица , снежные заносы

местами умеренный снег мокрый снег метели гололёдные явления на дорогах местами сильная гололедица снежные заносы ветер юго-западный , 9−14 м/с , местами порывы 15−20 м/с

Погода в Барнауле 7 декабря:

днем:

-1…+1 градус,

умеренный снег , мокрый снег , метель , гололёдные явления , на дорогах местами сильная гололедица , снежные заносы

мокрый снег метель гололёдные явления на дорогах местами сильная гололедица снежные заносы ветер юго-западный , 15−20 м/с

Погода в Барнауле 8 декабря:

ночью:

-1…-3 градусов,

умеренный , временами сильный снег , мокрый снег , метель , гололедные явления , на дорогах местами сильная гололедица , снежные заносы

временами сильный снег мокрый снег метель гололедные явления на дорогах местами сильная гололедица снежные заносы ветер юго-западный , 13−18 м/с

днем:

0…+2 градуса,

небольшой , снег , мокрый снег , гололедные явления , на дорогах местами сильная гололедица

снег мокрый снег гололедные явления на дорогах местами сильная гололедица ветер юго-западный , 9−14 м/с

Когда закончится оттепель?

Напомним, столь резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае продержится до самого конца текущей недели и может задержаться еще в самом начале следующей.

Однако затем в регионе похолодает. На районы края начнет оказывать влияние антициклон, с приходом которого погода стабилизируется.