Тепло возвращается в Алтайский край, но местами возможен снег и сильный ветер

«Местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер северный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов. Ветер северный, 6−11 метров в секунду.
Напомним, что значительно потеплеет в Алтайском крае в ближайшие выходные. А в последние дни апреля, как отмечали в алтайском ЦГМС, в регионе и вовсе станет по-летнему жарко.