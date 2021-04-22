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Жизнь

Тепло возвращается в Алтайский край, но местами возможен снег и сильный ветер

Температуры воздуха продолжают нарастать в Алтайском крае. В четверг, 22 апреля, в регионе потеплеет почти до +10 градусов, но при этом местами возможен снег и сильный ветер.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер северный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Днем в краевой столице будет +5…+7 градусов. Ветер северный, 6−11 метров в секунду.

Напомним, что значительно потеплеет в Алтайском крае в ближайшие выходные. А в последние дни апреля, как отмечали в алтайском ЦГМС, в регионе и вовсе станет по-летнему жарко.

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